Follia ultrà durante una gara del campionato belga: piovono decine di topi morti sui tifosi di casa Durante la partita Standard Liegi-Charleroi del massimo campionato belga, gli ultrà ospiti si sono vestiti da disinfestatori e hanno lanciato decine di ratti morti (e dipinti con i colori rivali) sulle teste dei tifosi di casa.

A cura di Alessio Pediglieri

Nella Jupiter League belga la 33a giornata è stata caratterizzata dallo spettacolo espresso in campo tra Standard Liegi e Charleroi che ha visto primeggiare 3-1 i padroni di casa malgrado in inferiorità numerica. Spettacolo incredibile anche tra le due tifoserie, con coreografie mozzafiato, ma anche per ciò che è accaduto subito dopo in tribuna e che è stato prontamente denunciato dallo Standard: un lancio di decine di topi morti contro i propri tifosi.

Sia lo Standard Liegi sia il Charleroi sono in piena corsa playoff in campionato e la gara era più che sentita sia dai giocatori sia dalle due tifoserie tra le più calde e intemperanti del Belgio. Un clima caldissimo al Maurice Dufrasne di Liegi venerdì sera con il prepartita che è stato caratterizzato da incredibili coreografie mozzafiato con cui i tifosi di casa hanno accolto i propri giocatori.

Uno spettacolo nello spettacolo perché poi in campo sono arrivati gol ed emozioni fino al 90′, con il tifo sugli spalti che ha preso la scena in alcuni momenti, anche per i continui fumogeni gettati in campo che hanno costretto l'arbitro ad interrompere per diversi minuti il match in attesa che il fumo si diradasse. Ma tutto è degenerato quando i tifosi del Charleroi hanno dato vita al loro progetto nascosto fino a quel momento: in curva è apparso uno striscione preciso "Rat Control" e immediatamente è caduta una pioggia di topi morti sulle teste dei più vicini tifosi avversari.

Una situazione inaccettabile che la Curva dello Standard Liegi ha poi denunciato sui propri profili social. "I sostenitori del Charleroi hanno lanciato topi morti verso il T2. Non stiamo parlando di uno o due topi ma facilmente una decina. Ci auguriamo che la Lega Pro agisca, che il nostro club presenti una denuncia e che le associazioni animaliste vengano coinvolte" hanno scritto i tifosi del Liegi coronando il tutto da foto inequivocabili in cui erano inquadrati dei ratti sui seggiolini, dipinti per metà di rosso.

Autori del gesto sono stati gli Storm Ultras, uno dei principali gruppi ultrà del Charleroi, che si sono travestiti da disinfestatori e hanno dispiegato lo striscione, dopo che già nella settimana precedente alla partita avevano ripetutamente insultato il tifo dello Standard, definendo i suoi sostenitori proprio dei "topi" con varie pubblicazioni sui propri profili social. Tensione e insulti che si erano poi sentiti nuovamente fuori dallo stadio poco prima che iniziasse il match, prendendo in prestito uno slogan che in Francia viene utilizzato dai tifosi del PSG verso i rivali di Marsiglia: "Nel fango ci sono i topi, sono ovunque i topi, sono la gente di Liegi".