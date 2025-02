video suggerito

Follia in Francia: tifosi armati negli spogliatoi a metà gara, i giocatori scappano tuffandosi nella Senna Un "atto di violenza indicibile". Così la Federcalcio francese ha condannato la vile aggressione da parte di un manipolo di tifosi armati di coltelli, bastoni e mazze nei confronti della squadra avversaria durante l'intervallo di una partita Under 20. Nel panico, alcuni giocatori si sono tuffati nella Senna. Un ragazzo è rimasto gravemente ferito.

A cura di Alessio Pediglieri

Alcuni giocatori dell'Under 20 del CS Meaux, la squadra aggredita dai tifosi avversari (credit: @csmeauxacademyfootball)

Un weekend di assoluta follia si è consumato nel calcio giovanile francese a margine di una partita valida per il campionato under 20 tra Dammarie-les-Lys e Meaux, quando durante l'intervallo un gruppo di tifosi, armati fino ai denti ha fatto irruzione nello spogliatoio ospite: "Sembrava che volessero ammazzarci". Alcuni giocatori, presi dal panico sono scappati tuffandosi nella vicina Senna, pur non sapendo nuotare. Un ragazzo è stato accoltellato e si trova in gravissime condizioni in ospedale.

Le dichiarazioni del presidente del Meaux: "Bastoni, coltelli, mazze. Come volessero ammazzarci"

"C'è stata enorme confusione, un gruppo di individui non identificati, senza preavviso si sono presentati con mazze e bastoni da baseball. Sono arrivati agli spogliatoi e si sono fatti strada con la forza: hanno sfondato la porta per aggredire i giocatori di Meaux. È finita in una rissa generale, un ragazzo è stato accoltellato, sembrava volessero ammazzarci". Le durissime dichiarazioni su quanto avvenuto domenica 9 febbraio su un campo di periferia della Francia, sono state rilasciate da Jean-Luc Larret, presidente del club di Meaux. "I ragazzi sono ancora tutti sotto shock".

La vile aggressione nell' intervallo della partita: tifosi armati negli spogliatoi

Ma cos'è accaduto nel corso di una normalissima partita di Under 20, valida per il campionato francese regionale 2? Mentre in campo non è accaduto nulla di grave nel primo tempo tra Dammarie-les-Lys e Meaux, la follia si è consumata durante l'intervallo. Un manipolo di tifosi della squadra di casa ha fatto improvvisamente irruzione nella pancia dell'impianto sportivo, sfondando con la forza la porta degli spogliatoi della squadra del Meaux. Da lì in poi, il delirio.

Il panico dei giocatori: due cercano rifugio, pur non sapendo nuotare, gettandosi nella Senna

Armati di bastoni, coltelli e mazze da baseball hanno iniziato a colpire e picchiare i calciatori che hanno provato a difendersi come hanno potuto. Scene descritte, di assoluto panico generale con alcuni ragazzi della squadra che hanno trovato scampo solamente gettandosi nella vicina Senna, pur non sapendo nuotare, per poi venire recuperati poco dopo dalle forze dell'ordine.

Un accoltellato gravissimo, ricoverato in ospedale: "Atti di violenza indicibile"

Il bilancio è stato comunque devastante: nelle colluttazioni corpo a corpo un giovane è stato gravemente accoltellato. Trasportato in elicottero all'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi ora si trova in rianimazione in condizioni difficili, mentre molti altri sono stati medicati sul posto dove è intervenuta la gendarmeria chiamata dai presenti. La Federcalcio francese ha immediatamente condannato la situazione, definendo l'episodio un "atto di violenza indicibile", mentre il club di casa, il Dammarie-les-Lys non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull'episodio finito sotto indagine della polizia.