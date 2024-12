video suggerito

Floriani Mussolini segna il primo gol in Serie B con la Juve Stabia: l'esultanza fa discutere Il difensore ha deciso Juve Stabia-Cesena di Serie B. Romano Floriani Mussolini è il figlio di Alessandra, ex parlamentare, e il nipote del Duce Benito Mussolini.

A cura di Alessio Morra

Per ovvi motivi le attenzioni su Romano Floriani Mussolini sono sempre state tante. Lui è il figlio di Alessandra Mussolini, che è stata a lungo parlamentare, ed è il pronipote del Duce. Il difensore, di proprietà della Lazio, ha realizzato il primo gol della sua carriera da professionista nella partita tra Juve Stabia e Cesena. Un gol pesante che ha lanciato il club campano al quarto posto.

Floriani Mussolini decide Juve Stabia-Cesena

Ventidue anni ancora non li ha Floriani Mussolini che sta vivendo la prima stagione in Serie B, e la sta vivendo da protagonista con la Juve Stabia che è la grande rivelazione del campionato. I gialloblu occupano la quarta posizione dietro all'irraggiungibile Sassuolo, al Pisa e allo Spezia. Gli stabiesi hanno vinto 1-0 con il Cesena e il gol decisivo lo ha realizzato proprio Floriani Mussolini, che dopo aver segnato il primo gol da professionista ha avuto popolarità globale. La sua esultanza è stata rabbiosa: si è portato l'indice alla bocca. Ma certo non fa discutere, sono una marea i calciatori che hanno fatto così.

Polemiche per l'esultanza dopo il gol

Floriani Mussolini ha il doppio cognome. Floriani è il papà, Mussolini la mamma. Lo scorso anno sulla maglia aveva scritto ‘Floriani M.', da questo anno invece c'è scritto: ‘F. Mussolini'. Così quando ha segnato lo speaker dello stadio di Castellammare di Stabia ha scandito bene: "Ha segnato Romano…" e la risposta è stata in coro: "Mussolini". Per tre volte è stato così. Inevitabile considerato che quello è il suo cognome e quello ha scritto sulla maglia, ma inevitabili pure le discussioni e le polemiche.