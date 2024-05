Flick nuovo allenatore del Barcellona, avrà uno stipendio “misero”: paragone impietoso con gli altri

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Inizia ufficialmente l'era Flick al Barcellona. Il tedesco ex ct della Germania e manager del Bayern è il nuovo allenatore del club catalano, che lo ha presentato sui propri canali. Sarà lui dunque l'erede di Xavi, esonerato a sorpresa dopo le parole non gradite alla proprietà sulla situazione economica del club. A proposito di soldi, quello che colpisce del contratto di Hansi Flick con il Barcellona sono le cifre dello stipendio, molto basse per un top club di questo livello.

Quanto guadagnerà Flick al Barcellona, lo stipendio molto basso del nuovo allenatore

Hansi Flick ha sposato la causa del Barcellona, rinunciando anche a contratti più importanti come quello messo sul tavolo dal Chelsea in Premier League. L'allenatore tedesco voleva fortemente i blaugrana e per questo ha accettato di percepire uno stipendio molto basso, e in linea con le esigenze economiche della società che non vive un momento eccezionale. Flick in pratica incasserà circa 3 milioni di euro lordi, ovvero 1.5 milioni di euro puliti. Una somma che potrebbe aumentare in caso di successi: una vittoria della Champions gli permetterebbe di guadagnare un milione in più e un successo nella Liga porterebbe 750mila euro.

Perché Flick ha accettato la proposta del Barcellona, nonostante le cifre non alte dello stipendio

Ma perché Flick ha deciso di accettare questa proposta, tutt'altro che faraonica? L'ex selezionatore della Germania ha deciso di rinunciare a proposte più allettanti, come quella appunto del Chelsea che ha ripiegato su Maresca, perché ha condiviso il progetto del Barcellona, che vuole puntare sui giovani e provare ad aprire un ciclo di vittorie.

Gli stipendi degli altri allenatori della Liga, confronto impietoso con Simeone e Ancelotti

Il confronto tra lo stipendio di Flick al Barcellona, e quello dei suoi colleghi è impietoso. Basti pensare che l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, incassa a stagione la bellezza di 30 milioni di euro. 9.6 invece i milioni di euro percepiti da Carlo Ancelotti al Real Madrid, storico rivale dei catalani. Quello di Flick è un ingaggio più basso anche rispetto agli standard della Serie A, rispetto al più pagato Inzaghi che incassa circa 6 milioni di euro di bonus.