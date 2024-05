video suggerito

Laporta vuole esonerare Xavi, clamoroso a Barcellona: due i motivi dietro la decisione Xavi verso l’esonero, clamoroso al Barcellona: il presidente Laporta sta valutando l’addio del tecnico, che era stato ufficialmente confermato qualche settimana fa. I motivi sono due. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Xavi non sarà l'allenatore del Barcellona la prossima stagione. Il Barcellona cambia rotta e vira completamente dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. L'ex centrocampista a gennaio aveva annunciato l'addio ma ha deciso di restare alla guida della squadra blaugrana dopo le pressioni della società.

Cosa è successo? La decisione l'avrebbe presa il presidente Joan Laporta, che non ha apprezzato le parole del suo allenatore in merito alla situazione economica del club. Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, il numero uno del club catalano avrebbe deciso all'ultimo momento di non recarsi ad Almeria per la sfida del 36° turno di Liga perché sarebbe rimasto "sconvolto" dall'ultima conferenza stampa del tecnico.

Laporta valuta l'esonero di Xavi: ribaltone al Barcellona

Xavi si è espresso, senza mezze misure, delle difficoltà della società nell'ultima conferenza stampa pre-match: "Il tifoso deve capire che la situazione è difficile, soprattutto a livello economico. La programmazione sportiva sarà dettata dalla situazione finanziaria". Parole che cozzano in maniera netta con quelle di fiducia pronunciate dal presidente Laporta nel giorno in cui è stata annunciata la sua conferma.

Questa situazione ha creato scalpore tra i vertici del club e nemmeno Deco, oltre a Laporta, ha partecipato alla penultima trasferta di campionato: il clima è molto teso e tutto potrebbe cambiare nel giro di poche ore. Il Barcellona sta vivendo un finale di stagione a dir poco burrascoso e se il secondo posto sembra al sicuro, tutto il resto fuori dal rettangolo verde continua a traballare in maniera importante.

I motivi dell'esonero di Xavi dal Barça: sono due

Secondo quanto riporta RAC1 Laporta e parte del direttivo sono molto delusi da Xavi per due motivi: il primo fa riferimento alla conferenza stampa e il secondo è di campo, perché la società sostiene di aver fatto un grande sforzo economico per ingaggiare giocatori importanti ma che la squadra non abbia fatto bene.

La squadra ha vinto 2-0 sul campo dell'Almeria già retrocesso con una doppietta di Fermin ma non ha giocato bene.

Chi sostituirà Xavi al Barcellona

Tra i nomi per sostituirlo c'è la seria candidatura di Rafa Márquez, che al momento allena la seconda squadra del Barça, e già mesi scorsi era il nome più caldo per la panchina blaugrana. Deco sostiene la sua candidatura da sempre, quindi appare la soluzione più immediata.