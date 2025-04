video suggerito

Flick fulmina un gruppo di calciatori prima di Barcellona-Inter, c’è anche Yamal: cosa è successo L’allenatore del Barcellona Flick ha richiamato alcune delle sue stelle come Yamal e Gavi nell’ultimo allenamento prima dell’andata della semifinale Champions contro l’Inter. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Hansi Flick non è uno abituato a fare sconti anche ai suoi giocatori più rappresentativi. L'allenatore del Barcellona vuole attenzione massima ai dettagli e concentrazione alla vigilia della partita contro l'Inter. Il mister tedesco non ha gradito l'atteggiamento di alcuni dei suoi giocatori che sono arrivati in ritardo alla sessione sul campo. Li aspettava al varco Flick che li ha richiamati pubblicamente dopo averli letteralmente fulminati con lo sguardo.

Flick infuriato prima di Barcellona-Inter con alcune stelle blaugrana

Nelle immagini di El Chiringuito TV si può vedere il nervosismo dell'ex ct della nazionale tedesca. In piedi con le braccia sui fianchi Flick ha aspettato che tutti i calciatori fossero pronti per allenarsi. All'appello mancavano 6 giocatori, tra cui anche Gavi e Yamal. Quando questi ultimi sono arrivati con atteggiamento un po' rilassati, il mister ha lanciato loro uno sguardo che era tutto un programma.

Yamal e Gavi tra i ritardatari del Barcellona

Dopo aver allargato le braccia Flick ha speso anche poche parole per invitare i ritardatari a fare in fretta, lamentandosi per il loro comportamento. E infatti il gruppo ha accelerato unendosi al resto dei giocatori. Tra i calciatori indisciplinati presenti anche due delle stelle più brillanti della squadra azulgrana ovvero Yamal e Gavi. Nessuno sconto anche per loro, soprattutto per lanciare un segnale importante prima dell'Inter.

Flick vuole concentrazione massima dai giocatori del Barcellona

Confermate dunque con i fatti le dichiarazioni pre-partita in cui ha predicato concentrazione massima: "Sarà una partita difficile e dovremo essere preparati. Il passato non conta. La crisi dell'Inter? Non ci penso perché non è il mio lavoro. Dico ai miei giocatori che devono dare il 100%". E il buongiorno si deve vedere anche in allenamento. Anche Yamal è avvisato.