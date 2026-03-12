Fiorentina-Rakow, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Conference

La Fiorentina ospita il Rakow per il match di andata degli ottavi di finale di Conference League: si gioca alle 21:00 allo stadio Artemio Franchi. Diretta TV e streaming su Sky e su NOW.

La Fiorentina torna a concentrarsi sull’Europa e allo stadio Artemio Franchi ospita i polacchi del Raków nella partita d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League: fischio d'inizio alle ore 21:00 e diretta TV su Sky.

Per la Viola si tratta anche di un’occasione per mettere momentaneamente da parte le difficoltà in campionato, dove la squadra è ancora coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Negli ultimi anni il club toscano è stato spesso protagonista in questa competizione, arrivando due volte in finale e una volta in semifinale, e vuole continuare a puntare in alto anche in una stagione complicata. Di fronte ci sarà però un avversario di alto livello: il Rakow ha chiuso la League Phase al secondo posto, confermandosi tra le squadre più solide del torneo.

Nel turno precedente la Fiorentina aveva già affrontato una formazione polacca, lo Jagiellonia Białystok, superandola al termine di un doppio confronto ricco di emozioni: netto 3-0 in trasferta all’andata e ritorno spettacolare al stadio Artemio Franchi, deciso solo ai tempi supplementari con un rocambolesco 4-2.

Dove vedere Fiorentina-Rakow in tv e in streaming

La partita dello stadio Franchi tra Fiorentina e Rakow sarà visibile in esclusiva e in chiaro (per gli abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (252). La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure sintonizzandosi su NOW (previo pagamento del pass sport).

Le formazioni di Fiorentina-Rakow

Vanoli potrebbe optare per qualche rotazione con Gudmundsson e Harrison a supporto di Piccoli nel tridente offensivo. In mediana Fagioli, Ndour e Mandragora. Tomczyk proporrà il solito 3-5-2 con Jean Carlos e Brunes in attacco.

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Gudmundsson, Harrison; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

Rakow (3-5-2): Trelowski; Mosor, Ilenic, Racovitan; Svarnas, Pienko, Bulat, Ivi, Repka; Jean Carlos, Brunes. Allenatore: Tomczyk.