Fiorentina-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Fiorentina e Milan si affrontano oggi domenica 11 gennaio alle ore 15 allo stadio Franchi in una partita in cui ci sono in ballo obiettivi diametralmente opposti. La squadra di Vanoli reduce da 4 punti nelle ultime due partite, figli della vittoria contro la Cremonese e del pareggio con la Lazio, va a caccia di punti salvezza per smuovere ulteriormente una classifica che la vede al penultimo costo. Allegri, secondo in classifica e con un match da recuperare vuole, restare agganciato alla vetta e mettere pressione alle altre squadre in lotta per lo Scudetto per allungare anche la striscia di risultati positivi. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN, con la possibilità però anche di assistere al match in TV su Zona DAZN di Sky. Ecco tutte le informazioni sul match:
Partita: Fiorentina-Milan
Quando: domenica 11 gennaio 2026
Orario: 15:00
Dove: Stadio Franchi, Firenze
Diretta TV: DAZN
Diretta streaming: DAZN
Competizione: Serie A, 19a giornata
Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta TV
Per vedere Fiorentina-Milan in diretta TV bisognerà essere abbonati DAZN. Solo così, accedendo all'app della piattaforma, si potrà seguire il confronto Smart TV o su TV tradizionali (sfruttando appositi adattatori). Anche su Sky ci sarà una possibilità per vedere il match del Franchi, sul canale 214: solo però per chi può sfruttare Zona DAZN.
Fiorentina-Milan, dove vederla in diretta streaming: l'orario
La partita delle 15 della domenica della 19a giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan si potrà vedere in streaming solo ed esclusivamente su DAZN. Gli abbonati potranno collegarsi all'app da smartphone, tablet e computer e seguire il confronto. Nessuna trasmissione su Sky GO e NOW.
Fiorentina-Milan, le probabili formazioni
Fiorentina con il 4-1-4-1 con Kean che torna titolare, e il quartetto formato da Parisi, Fagioli, Ndour, Gudmundsson a muoversi tra linea di centrocampo e attacco. Nel Milan tandem offensivo Leao-Pulisic, con Rabiot, Modric e Fofana pronti ad inserirsi.
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Parisi, Fagioli, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.