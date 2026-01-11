Fiorentina-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Fiorentina-Milan: orario, dove vederla in TV e streaming su DAZN e probabili formazioni del match del Franchi.

Fiorentina e Milan si affrontano oggi domenica 11 gennaio alle ore 15 allo stadio Franchi in una partita in cui ci sono in ballo obiettivi diametralmente opposti. La squadra di Vanoli reduce da 4 punti nelle ultime due partite, figli della vittoria contro la Cremonese e del pareggio con la Lazio, va a caccia di punti salvezza per smuovere ulteriormente una classifica che la vede al penultimo costo. Allegri, secondo in classifica e con un match da recuperare vuole, restare agganciato alla vetta e mettere pressione alle altre squadre in lotta per lo Scudetto per allungare anche la striscia di risultati positivi. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN, con la possibilità però anche di assistere al match in TV su Zona DAZN di Sky. Ecco tutte le informazioni sul match:

Partita: Fiorentina-Milan

Quando: domenica 11 gennaio 2026

Orario: 15:00

Dove: Stadio Franchi, Firenze

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 19a giornata

Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta TV

Per vedere Fiorentina-Milan in diretta TV bisognerà essere abbonati DAZN. Solo così, accedendo all'app della piattaforma, si potrà seguire il confronto Smart TV o su TV tradizionali (sfruttando appositi adattatori). Anche su Sky ci sarà una possibilità per vedere il match del Franchi, sul canale 214: solo però per chi può sfruttare Zona DAZN.

Fiorentina-Milan, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita delle 15 della domenica della 19a giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan si potrà vedere in streaming solo ed esclusivamente su DAZN. Gli abbonati potranno collegarsi all'app da smartphone, tablet e computer e seguire il confronto. Nessuna trasmissione su Sky GO e NOW.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Fiorentina con il 4-1-4-1 con Kean che torna titolare, e il quartetto formato da Parisi, Fagioli, Ndour, Gudmundsson a muoversi tra linea di centrocampo e attacco. Nel Milan tandem offensivo Leao-Pulisic, con Rabiot, Modric e Fofana pronti ad inserirsi.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Parisi, Fagioli, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.