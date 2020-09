È un ‘day after' da mal di testa quello dei tifosi della Fiorentina: ancora tramortiti dalla clamorosa rimonta nerazzurra di San Siro. Ciò che è accaduto nei minuti finali della partita contro l'Inter ha infatti dell'incredibile, anche se l'allenatore viola Beppe Iachini ha provato a trovare gli alibi gettando in pasto alla stampa l'inesperienza di alcuni dei suoi giocatori: di certo non quella di Frank Ribery, autore di una partita sontuosa ed uscito dal campo tra gli applausi dei 1000 del ‘Meazza'.

Se il francese ha infatti dipinto calcio sull'erba di San Siro, Dusan Vlahovic ha però scarabocchiato sulla tela mettendo il suo zampino sulla sconfitta viola. Il giovane attaccante serbo (lui sì che manca d'esperienza) ha infatti cestinato l'occasione per segnare il 4-2 e chiudere la sfida, e si è fatto saltare in testa da D'Ambrosio in occasione dell'azione che ha portato al clamoroso 4-3 dell'Inter.

Il gesto social del ventenne serbo

Quella di Milano è stata una serata da dimenticare per il ventenne di Belgrado che, forse per qualche insulto di troppo da parte di qualche tifoso viola avvelenato, ha così deciso di eliminare tutte le fotografie precedentemente postate sul suo profilo Instagram: un gesto nato probabilmente dalla frustrazione e dalla rabbia per aver compromesso la gara dei gigliati.

"Vlahovic è giovane, come Kouamé e Cutrone. Un po' di inesperienza la dobbiamo mettere in preventivo – ha spiegato Iachini al termine della partita – Ha giocato Kouamé perché mi sembrava stesse meglio degli altri. Dopo l'errore Vlahovic ha pagato dazio ed è uscito dalla partita. Bisogna rimanere sempre con la testa dentro alla partita". Una lezione che la giovane e acerba Fiorentina dovrebbe aver imparato dopo la beffa di San Siro.