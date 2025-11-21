Fiorentina-Juventus sarà in chiaro su DAZN ma non per tutti: come vederla gratis in diretta TV

Fiorentina-Juventus della 12ª giornata di Serie A sarà trasmessa gratuitamente da DAZN per 2 milioni di utenti senza abbonamento. La partita, però, non è garantita in chiaro a tutti.

Kenan Yıldız, il numero 10 della Juventus.

Anche nella stagione 2025-2026 di Serie A, DAZN conferma l’iniziativa di trasmettere cinque partite di Serie A in chiaro, accessibili a tutti, senza bisogno di abbonamento. Il secondo match disponibile gratuitamente sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La partita sarà visibile a due milioni di utenti non abbonati, ma solo previa registrazione sulla piattaforma. Si tratta di posti limitati, quindi chi desidera seguire la sfida dovrà attivarsi con anticipo.

La Fiorentina festeggia dopo un gol.

Come vedere Fiorentina-Juventus gratis in chiaro, la procedura completa

Per accedere alla diretta senza abbonamento è necessario completare una registrazione sul sito ufficiale di DAZN. Chi utilizza un computer o un dispositivo mobile dovrà collegarsi su dazn.com/home, selezionare la partita Fiorentina-Juventus e inserire il proprio indirizzo e-mail, che non deve essere associato a un abbonamento esistente.

Una volta registrati, gli utenti potranno accedere alla diretta del match e seguire anche i contenuti pre e post-partita, arricchendo l’esperienza della giornata calcistica.

Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.

Chi preferisce guardare la partita su Smart TV dovrà seguire un procedimento leggermente diverso. Aprendo l’app DAZN sarà sufficiente cliccare su “Guarda gratis”: a questo punto comparirà sullo schermo un QR Code, che andrà inquadrato con uno smartphone.

Fiorentina-Juventus gratis solo per 2 milioni di utenti

Dopo aver scansionato il codice, sarà necessario inserire la propria e-mail per completare la registrazione e ottenere l’accesso alla diretta. L’iniziativa è valida da oggi e come sempre, i posti disponibili sono limitati a due milioni di utenti, quindi chi intende approfittarne dovrà affrettarsi.

Paolo Vanoli, neo tecnico di Fiorentina.

Nella scorsa stagione le cinque partite in chiaro hanno registrato un grande interesse da parte del pubblico, avvicinandosi al limite massimo dei due milioni di utenti, ma senza raggiungerlo completamente. Considerando l’importanza della sfida tra Fiorentina e Juventus, è prevedibile che anche quest’anno l’accesso gratuito generi una corsa tra gli appassionati.

L’iniziativa permette di seguire uno dei match più attesi del campionato senza sottoscrivere un abbonamento, garantendo a tifosi e spettatori un’occasione unica per vivere la Serie A in diretta.