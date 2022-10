Fiorentina-Hearts di Conference League, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita La Fiorentina ospita il Hearts of Midlothian nella quarta giornata di Conference League: tutte le informazioni sulla partita dello stadio Franchi, le probabili formazioni e dove vedere il match in TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Fiorentina–Hearts di Europa League, dove vederla in TV e in streaming.

La Fiorentina vuole rimettersi in cammino e spera di riuscirci nella sfida di Conference League contro l'Hearts of Midlothian. La Viola viene dalla disfatta in campionato contro la Lazio ma non ha tempo per leccarsi le ferite, al Franchi arrivano gli scozzesi per la quarta giornata del terzo torneo continentale e gli uomini di Vincenzo Italiano non possono però concedersi passi falsi. La sfida, in programma alle ore 18:45, si potrà seguire in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky.

La gara giocata al Tynecastle Park sette giorni fa, vinta dai gigliati per 3-0 con le reti di Mandragora, Kouamé e Jovic, ha mostrato un’evidente differenza tra le due squadre e un’ altra vittoria vorrebbe permetterebbe un altro passo importante verso una qualificazione alla prossima fase del torneo.

La classifica del Gruppo A della Conference League 2022-2023 dopo tre partite: Basaksehir 7, Fiorentina 4, Hearts 3, RFS 2.

Leggi anche Fiorentina-Lazio, le formazioni e dove vederla in diretta TV e live streaming su Sky o DAZN

Le probabili formazioni di Fiorentina-Hearts. Italiano sceglie Ikone, Jovic e Saponara per il suo tridente. Neilson si presenta a Firenze con Shankland unica punta.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane; Halliday, Kiomourtzoglou; Humphrys, Devlin, McKay; Shankland. Allenatore: Neilson.

Partita: Fiorentina-Hearts

Quando si gioca: giovedì 13 ottobre 2022

Dove si gioca: stadio Artemio Franchi, Firenze

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, NOW

Competizione: Conference League, 4a giornata

Dove vedere Fiorentina-Hearts in diretta TV e live streaming

Fiorentina-Hearts è una gara valida per il quarto turno della Conference League 2022-2023 e sarà visibile in diretta Tv su DAZN e su Sky. La partita dello stadio Artemio Franchi sarà visibile in TV con DAZN per i possessori di Smart TV, che potranno collegarsi all'app o per coloro che hanno televisori normali che potranno sfruttare dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). La gara non verrà trasmessa in chiaro su TV8.

La partita si potrà vedere anche in streaming con DAZN, utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma; con Sky, attraverso il servizio per abbonati Sky Go; e con NOW, servizio di streaming live e on-demand di Sky.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Hearts

Italiano sceglie Ikone, Jovic e Saponara per il suo tridente, mentre in mediana si muoveranno Bonaventura, Amrabat e Mandragora. In porta Gollini e linea difensiva formata da Dodo, Milenkovic, Igor e capitan Biraghi.

Neilson si presenta a Firenze con Shankland terminale offensivo, con Humphrys, Devlin e McKay sulla trequarti.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane; Halliday, Kiomourtzoglou; Humphrys, Devlin, McKay; Shankland. Allenatore: Neilson.