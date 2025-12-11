Calcio
Fiorentina-Dinamo Kiev in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Fiorentina – Dinamo Kiev è la partita di Conference League che si gioca questa sera alle 21. Diretta tv in chiaro e in streaming su Sky Sport e su NOW. Le ultime news sulla formazione di Vanoli.
A cura di Maurizio De Santis
La Fiorentina cerca punti, riscatto e rilancio in Conference League. La sfida di questa sera (ore 21) contro la Dinamo Kiev arriva in un momento molto delicato della stagione dei viola: ultimi in campionato, col morale sotto i tacchi e il fiato sul collo della paura di andare incontro a un fallimento clamoroso. Che solo a pronunciarlo mette i brividi: la retrocessione in Serie B. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro (per abbonati) e in streaming sui canali si Sky e su NOW.

La squadra di Vanoli arriva alla gara odierna priva anche di tre calciatori fondamentali come Gosens, Fazzini e Fagioli che spera di recuperare almeno per il match col Verona che vale punti pesanti per restare in corsa salvezza. Con 6 punti in 4 gare i toscani sono in zona playoff ma il trend negativo delle ultime settimane ha reso tutto più complicato. L'ultima volta che i toscani hanno alzato le braccia al cielo per la vittoria è stato lo scorso 23 ottobre (successo contro il Rapid Vienna) poi hanno infilato una sequenza durissima di risultati negativi tra campionato e coppa: 3 pareggi e 6 sconfitte, comprese le ultime tre consecutive.

  • Partita: Fiorentina-Dinamo Kiev
  • Dove: stadio Franchi, Firenze
  • Quando: giovedì 11 dicembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky Sport
  • Streaming: Sky Go, NOW

Dove vedere Fiorentina – Dinamo Kiev in TV: il canale in diretta

Fiorentina – Dinamo Kiev sarà visibile in diretta tv e in chiaro solo per gli abbonati a Sky e a NOW. Non è prevista alcuna trasmissione gratuita su TV8. La gara della viola andrà in onda su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (252) oltre che su NOW. La telecronaca sarà di Massimo Marianella, che avrà Massimo Gobbi al suo fianco per il commento tecnico.

Fiorentina – Dinamo Kiev in diretta streaming: l'orario della gara

Il fischio d'inizio di Fiorentina – Dinamo Kiev è per le 21. La gara sarà visibile anche in diretta streaming collegandosi alla app di Sky Go oppure sfruttando la piattaforma NOW (sempre previo pagamento del pass sport).

Fiorentina – Dinamo Kiev, le probabili formazioni della partita di Conference

Fiorentina in campo col 3-5-2: tra i pali dovrebbe esserci Martinelli al posto di De Gea, sugli esterni Dodò e Fortini mentre davanti Piccoli affiancherà Dzeko. A Firenze arriva una Dinamo Kiev virtualmente fuori dalla Conference League: occupa la 27ª posizione con 3 punti (1 vittoria, 3 sconfitte). Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2) Martinelli; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dinamo Kiev (4-3-3) Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. Allenatore: Igor Kostyuk.

