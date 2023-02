Fiorentina-Braga, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference League Fiorentina-Braga valida per il playoff di ritorno della Conference League 2022-2023 si disputa stasera. Il calcio d’inizio del match del Franchi è previsto per le 21. Diretta TV su Sky e DAZN.

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina oggi sfida il Braga per il ritorno dei sedicesimi di Conference League. La squadra di Italiano sta disputando un campionato molto al di sotto delle aspettative ma nelle coppe i viola volano. Semifinalisti in Coppa Italia, Jovic e compagni sono praticamente già agli ottavi di Conference League. Quella di stasera con il Braga è poco più che una formalità per la Fiorentina che la scorsa settimana nella gara di andata si è imposta per 4-0. La partita si gioca all'Artemio Franchi di Firenze: calcio d'inizio alle ore 21:00, diretta TV e streaming in esclusiva su Sky e Dazn.

Il match con il Braga era insidioso: il club portoghese è terzo in campionato, ma nella ripresa dell'andata del playoff di Conference League è stato battuto 4-0. La Fiorentina arriva alla sfida di coppa dopo il pari in casa contro l'Empoli in campionato.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Braga: Italiano qualche cambio lo farà. Cabral proverà a migliorare la sua media realizzativa giocando dal primo minuto. Prima con i viola, e in assoluto in stagione, per Sirigu. Spazio per Castrovilli e Terzic. Qualche novità anche nel Braga, che vuole quantomeno chiudere bene la sua stagione europea.

Partita: Fiorentina-Braga

Dove si gioca: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Orario: 21:00

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: SkyGo, DAZN, NOW

Competizione: Conference League, ritorno dei playoff

Dove vedere Fiorentina-Braga in diretta TV

Fiorentina-Braga inizierà alle ore 21 e si potrà seguire in diretta televisiva ma solo su canali a pagamento. La partita di Conference League sarà trasmessa su Sky sui canali 203 (Sky Sport Football) e 255 (Sky Sport). Commento di Ciarravano e Orsi. Ma l'incontro della Fiorentina sarà trasmesso anche da DAZN. Per seguirlo tramite DAZN serviranno una Smart TV o dispositivi wireless come Google Chromecast o FireStick TV o console da gioco (PlayStation, XBoX).

Fiorentina-Braga dove vederla in diretta streaming

Fiorentina-Braga sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati di Sky potranno farlo tramite Sky Go. Ma il match del Franchi si potrà vedere in questo modo anche tramite DAZN e NOW. Serviranno ovviamente in questo caso o una Smart TV o un dispositivo come smartphone, tablet o pc. Testoni e Pasqual faranno la telecronaca per DAZN.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Braga

Esordio stagionale per Sirigu. In difesa ci sarà spazio per Terzic, mentre a metà campo troverà la titolarità Castrovilli. Kouamé, Cabral e Saponara il tridente di Italiano. Arthur Jorge, omonimo di un allenatore che ha fatto la storia del calcio portoghese, farà turnover.

Fiorentina (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora, Castrovilli; Kouamé, Cabral, Saponara. All. Italiano

Braga (4-3-3): Matheus; Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Sequeira; Al-Musrati, Racic, André Horta; Medeiros, Banza, Djalo. All. Arthur Jorge