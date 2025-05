video suggerito

Fiorentina-Betis in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni La Fiorentina deve rimontare un gol di svantaggio al Betis nella gara di ritorno della semifinale di Conference League: fischio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi. Diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky. Le ultime news sulle formazioni di Palladino e Pellegrini.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina vuole tornare in finale di Conference League ma per farlo dovrà superare l'ostacolo Betis: la squadra di Raffaele Palladino deve recuperare il 2-1 subito a Siviglia e si affida alla spinta dello stadio Artemio Franchi per cercare di approdare all'ultimo atto del terzo torneo UEFA per la terza volta di fila. Viola e biancoverdi scenderanno in campo oggi, giovedì 8 maggio 2025, con fischio d'inizio alle ore 21 con diretta Tv in chiaro su TV8 e Sky.

Nel primo round al Benito Villamarin la squadra di Pellegrini ha vinto per 2-1 grazie ai gol di Ezzalzouli e Antony mentre la rete di capitan Ranieri ha tenuto in vita le speranze della Fiorentina. La squadra gigliata viene dalla sconfitta con la Roma in campionato, che lascia in dote una buona prestazione non concretizzata; mentre il Betis ha battuto per 2-1 a domicilio l'Espanyol con le reti di Lo Celso e del solito Antony.

La vincitrice del confronto dello stadio Franchi affronterà in finale la vincente tra Djurgarden e Chelsea, con la squadra di Maresca che si è aggiudicata per 4-1 l'andata.

Partita: Fiorentina-Betis

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando: giovedì 8 maggio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: TV8, Sky Sport

Diretta streaming: tv8.it, SkyGo, NOW

Competizione: Conference League, ritorno semifinale

Dove vedere Fiorentina-Betis in TV: c'è la diretta in chiaro

La partita tra Fiorentina e Betis, valida per il ritorno della semifinale della Conference League 2024-2025 si giocherà allo stadio Artemio Franchi e si potrà vedere in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky Sport, con canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).

Fiorentina-Betis, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Fiorentina-Betis si potrà seguire anche in streaming grazie a tv8.it e, per gli abbonati, con l'app Sky-Go e con NOW.

Fiorentina-Betis, le probabili formazioni di Conference League

La buona notizia più importante in casa Fiorentina sarà il ritorno da titolare di Moise Kean, che all'andata ha giocato solo nella ripresa, con Gudmundsson in attacco. Mandragora, Fagioli e Adli in mezzo al campo con Dodò e Gosens sulle corsie laterali. Pellegrini si affiderà al solito tridente formato da Antony, Bakambu e Ezzalzouli.

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodô, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmunsson, Kean. All. Palladino.

Betis (4-2-3-1): F. Vieites, Ruibal, Bartra, Natan, Perraud, Fornals, Cardoso, Antony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu. All. Pellegrini.