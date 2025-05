Scatto Champions della Roma, battuta la Fiorentina all’Olimpico: la decide un gol di Dovbyk

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Un gol di Dovbyk consente alla Roma di portarsi momentaneamente al quarto posto in classifica a pari punti con la Lazio in attesa di Bologna-Juventus di stasera. I giallorossi mettono ko la Fiorentina di Palladino grazie a un gol nel primo tempo realizzato dall'attaccante ucraino. La squadra di Ranieri deve ringraziare anche un sontuoso Svilar protagonista di almeno due parate decisive su Kean tra primo e secondo tempo. La viola con questa sconfitta resta inchiodata in ottava posizione con 59 lunghezze attualmente fuori da qualsiasi competizione europea.

Nel primo tempo la decide subito il gol di Dovbyk

Sin dal primo minuto della prima frazione Kean ha iniziato il suo duello ravvicinato con Svilar. L'attaccante viola ha provato subito un paio di conclusioni poi un'altra in diagonale che ha visto la risposta pazzesca del portiere giallorosso. La Roma risponde grazie a un bell'inserimento di Celik servito da Soulé, conclusione in diagonale, De Gea ci mette le mani e devia oltre la traversa. Portieri dunque grandi protagonisti della prima frazione che però non riesce ancora a vedere nessuna delle due squadre affacciarsi con decisione davanti alla porta avversaria.

Ma la Roma sembra essere viva e così Shomurodov va vicino al vantaggio. L'attaccante della Roma si avventa su una palla ribattuta e calcia col mancino, ma anche in questo caso c'è stata la gran risposta di De Gea. I giallorossi insistono e vengono premiati dal gol. Bellissima azione della Roma dagli sviluppi di un angolo, palla troppo lunga e rimessa in mezzo per la testa di Shomurodov che fa da torre per Dovbyk che da due passi batte De Gea. I primi 45 minuti si chiudono di fatto con il vantaggio della Roma.

Nel secondo tempo la Roma gestisce il vantaggio

Nel secondo tempo Palladino sostituisce Zaniolo che è sembrato nervoso e spesso braccato dalla marcatura asfissiante di Mancini. La Fiorentina nella ripresa sembra essere anche più viva con un'azione un po' confusionaria conclusa da un tiro di Richardson da fuori, palla sul fondo. La Fiorentina a un certo punto domina dal punto di vista del possesso, con la Roma un po' passiva e costretta a difendersi. Il pareggio sembra essere ormai a un passo e infatti soltanto una parata miracolosa di Svilar impedisce alla viola di trovare la rete del pareggio.

Mandragora va vicinissimo al gol con una conclusione quasi a colpo sicuro dall'interno dell'area, Svilar ci mette un piede e respinge. La Roma non ci sta e reagisce con l'azione orchestrata da Gourna-Douath per Pisilli ma la conclusione di quest'ultimo finisce fuori. Nel frattempo c'è stata la classica girandola di sostituzioni ma i giallorossi riescono a difendersi e anche grazie all'ennesima parata di Svilar evitano di subire gol. Al triplice fischio il risultato finale è 1-0. A partita terminata viene anche espulso Zaniolo per protesta.