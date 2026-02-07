Fiorentina beffata al Franchi, il Torino pareggia al 93′: Maripan cancella la rimonta Viola

Una beffa che pesa come una sconfitta. La Fiorentina vede sfumare nel recupero una vittoria che sembrava decisiva: al Franchi finisce 2-2 contro il Torino dopo una partita piena di strappi, errori e ribaltamenti. I viola avevano rimesso in piedi il match e lo avevano anche capovolto con Solomon e Kean, ma nell'assedio finale dei granata arriva la zampata di testa di Guillermo Maripan in pieno recupero: un pareggio che cambia umore e classifica, perché lascia tutto aperto nella corsa salvezza.

Il copione, per la Fiorentina, è quello che si ripete troppo spesso: un'altra amnesia difensiva costa carissima. Il Torino passa al 26′ con Casadei, lasciato colpevolmente solo in area: Ilkhan pennella e l'ex Chelsea colpisce di testa da pochi passi, con De Gea impossibilitato a intervenire. I granata controllano a tratti e resistono alla reazione viola, anche grazie alle risposte del portiere Paleari nel primo tempo.

Nella ripresa la partita si ribalta. Vanoli deve fare i conti con l’infortunio di Gudmundsson, costretto al cambio, ma la squadra trova comunque energia e qualità. Al 51′ arriva l'1-1: recupero alto e giocata di Manor Solomon, che rientra e disegna un tiro a giro all'incrocio, la scintilla che riaccende lo stadio. Sei minuti dopo, al 57′, la Fiorentina completa la rimonta: Harrison inventa in verticale e Moise Kean chiude di prima sul primo palo per il 2-1, facendo credere ai viola di aver finalmente in mano la notte che serviva.

Ma il finale ribalta ancora tutto. Il Torino alza il baricentro, accumula cross e seconde palle, schiaccia la Fiorentina negli ultimi metri. È un assedio vero, che nel recupero trova lo spiraglio decisivo: Maripan si inserisce sugli sviluppi di un calcio di punizione e di testa firma il 2-2 che gela il Franchi. Per la Fiorentina è una frenata che brucia: la vittoria avrebbe significato ossigeno puro e un passo fuori dalla zona retrocessione, il pareggio invece tiene la squadra impantanata al terzultimo posto (alla pari del Lecce che domani giocherà contro l'Udinese) e consegna una nuova notte di tensione alla lotta per non retrocedere.