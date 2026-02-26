Fiorentina agli ottavi di Conference col brivido, Jagiellonia mai domo: Vanoli salvato da Fagioli e Fabbian

La Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League dopo una partita fatta di paura e sofferenza. Lo Jagiellonia vince 4-2 al Franchi ma Vanoli salvato da Fagioli e Fabbian.

La Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League dopo una partita fatta di paura e sofferenza. Dopo la vittoria per 3-0 in casa dello Jagiellonia, la Viola ha perso 4-2 in casa e trascinando il match ai supplementari dopo aver subito tre reti nei tempi regolamentari al seguito di una prova che definire disastrosa è un eufemismo.

Protagonista indiscusso è Bartosz Mazurek, autore della tripletta che ha portato il match agli ET e fa ammattire la difesa viola. La squadra di Paolo Vanoli reagisce nei 30′ extra e riesce a trovare due gol che le permettono di acciuffare il pass per il turno successivo nonostante una prestazione molto deludente.

Fiorentina, che fatica: Jagiellonia vince 4-2 ma la Viola va agli ottavi di Conference

Jagellonia che entra meglio fin da subito e trova il gol con Mazurek, che ben servito con un filtrante all'altezza dell'area di rigorea da Pululu e supera Lezzerini con una doppia conclusione. La reazione della Viola è quasi nulla e i polacchi prima dell'intervallo trovano il raddoppio sempre con il numero 86, che cerca un tiro dai 16 metri e una deviazione di Comuzzo mette fuori causa Lezzerini.

L'incubo prende definitivamente forma all'inizio della ripresa con la terza rete dello Jagellonia: ripartenza micidiale della formazione polacca innescata da un recupero palla sulla trequarti campo viola, a finalizzarlo il solito dialogo fra Pululu e Mazurek che firma così la sua personale tripletta.

Con il 3-0 per i polacchi si va ai supplementari. Fagioli e Fabbian trovano due pesantissimi gol prima dell'ininfluente errore di De Gea su Imaz: tanta, troppa sofferenza per la Viola.

Fiorentina-Jagiellonia, il tabellino

RETI: 23′, 45'+3, 49′ Mazurek; 107′ Fagioli, 114′ Romanczuk (OG), 118′ Imaz.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini (46′ De Gea); Fortini (46′ Harrison), Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fabbian, Mandragora (62′ Fagioli), Ndour; Dodô, Piccoli (89′ Kean), Fazzini (62′ Solomon, 99′ Gudmundsson). All. Vanoli.

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek (66′ Bazdar), Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo (117′ Kobayashi), Romanchuk, Mazurek, Jozwiak (36′ Drachal, 89′ Flach); Pululu, Imaz. All. Siemieniec.

ARBITRO: Srdan Jovanovic.