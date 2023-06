Finge di essere disabile per entrare gratis allo stadio: poi comincia a ballare come Michael Jackson Una messa in scena vergognosa da parte di un tifoso che finge una grave menomazione per entrare allo stadio senza pagare il biglietto: gli addetti alla sicurezza lo fanno passare, poi lui inizia a sciogliersi e via via a ballare.

A cura di Paolo Fiorenza

Una vergogna moltiplicata per 5 milioni, tante sono le visualizzazioni del video che prima su Tik Tok e poi su Twitter ha fatto diventare virale la messa in scena umanamente misera di un tifoso della LDU di Portoviejo, una squadra di terza divisione ecuadoriana. Il giovane ha simulato di essere un disabile affetto da gravi problemi nella deambulazione, così da poter entrare nello stadio Reales Tamarindos – in occasione della sfida contro il Deportivo Colon – senza pagare il biglietto, approfittando della comprensione del personale di sicurezza piazzato all'entrata.

Si tratta di una vera e propria bravata, filmata da qualcuno vicino al varco di ingresso dell'impianto: il tifoso vuole mostrare agli amici che ha la faccia tosta di rischiare così tanto davanti agli agenti, riuscendo a farla franca. Arrivato al momento di entrare, finge dunque di avere grossi problemi a entrambe le gambe: a quel punto, avendo visto quanta difficoltà ha nel camminare, gli addetti alla sicurezza lo fanno passare senza che debba mostrare alcun biglietto.

Il video poi prosegue e inquadra di spalle il giovane mentre si allontana verso l'interno dello stadio. Per qualche metro continua con la sua recita, ma dopo qualche secondo lo si vede iniziare a ballare al ritmo della canzone che sta intonando la tifoseria della LDU e poi camminare normalmente per farsi vedere dai suoi amici. Il tutto con una sfacciataggine incredibile, visto che gli agenti sono ancora molto vicini alle sue spalle e si può sentire ridere chi sta girando il video.

Leggi anche Salt Bae rispunta alla finale di Champions: la foto confidenziale con il gotha del calcio italiano

Poi il tifoso ricomincia a zoppicare per qualche metro, salvo poi riprendere a ballare in maniera dinoccolata poco dopo, ponendo definitivamente fine alla sua recita vergognosa. Indubbiamente il ragazzo ha il ritmo nel sangue ed è super molleggiato, visti i passi alla Michael Jackson in cui si esibisce, con tanto di un accenno di ‘moonwalk' alla fine. Ma non c'è niente di cui vantarsi, se poi quel talento lo si usa in quel modo, facendosi gioco non solo del personale di sicurezza ma anche delle tante persone meno fortunate che sono davvero affette da gravi menomazioni fisiche. Ed infatti i commenti sui social sono stati per lo più improntati all'indignazione per il penoso spettacolo messo in scena dal giovane ecuadoriano.