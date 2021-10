Italia-Belgio dove vederla in TV e streaming, orario e formazioni finale terzo posto Nations League Italia-Belgio è la finale del 3° e 4° posto della Nations League 2021. Il match, che si disputerà oggi all’Allianz Stadium di Torino, inizierà alle ore 15. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Le ultime notizie sulle formazioni: Mancini fa turnover e lancia Acerbi, Locatelli, Pellegrini, Berardi e Raspadori. Martinez deve rinunciare a Lukaku.

A cura di Alessio Morra

L'Italia torna in campo oggi per affrontare il Belgio nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League. La partita Italia-Belgio è in programma oggi, domenica 10 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 15.00. Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

La Nazionale italiana ha visto svanire la possibilità di giocare la finale di questa edizione della Nations League, battuta in semifinale dalla Spagna per 1-2 dopo 37 risultati utili consecutivi. I vincitori di Euro 2020 adesso dovranno disputare la finalina che assegna il 3° e 4° posto, che vale la medaglia di bronzo della competizione. All'Allianz Stadium di Torino, gli uomini di Mancini affronteranno il Belgio di Martinez, battuto nell'altra semifinale dalla Francia, che si è imposta in rimonta per 3-2. Anche la sfida contro il Belgio sarà un revival del match degli Europei, quando gli Azzurri eliminarono la formazione belga ai quarti.

Per quanto riguarda le formazioni, Mancini opta per un leggero turnover che dia spazio a Pellegrini e Raspadori in attacco. Non sarà disponibile Kean. In difesa, senza Bonucci squalificato per il rosso rimediato in semifinale, ci sarà Chiellini dal primo minuto. Martinez si affiderà a Lukaku, in attacco insieme a De Bruyne e Hazard.

Partita: Italia-Belgio

Italia-Belgio Quando si gioca : domenica 10 ottobre 2021

: domenica 10 ottobre 2021 Dove si gioca : Allianz Stadium, Torino

: Allianz Stadium, Torino Orario : 15.00

: 15.00 Canale TV : RaiUno

: RaiUno Diretta streaming : RaiPlay

: RaiPlay Competizione: Nations League, finale 3°-4° posto

Le probabili formazioni di Italia-Belgio per la finale terzo posto di Nations League

Turnover per Roberto Mancini che vuole vincere la finalina contro il Belgio, ma comprensibilmente apporterà qualche cambio rispetto alla semifinale. Assente ovviamente Bonucci che deve scontare la squalifica per l'espulsione rimediata contro la Spagna, non al meglio Kean che andrà in panchina. Dal primo minuto dovrebbero giocare Acerbi, Pellegrini, Locatelli, Berardi e Raspadori. Nel Belgio out Lukaku, già tornato a casa.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi. All. Martinez

Partita Italia-Belgio oggi sulla Rai, dove vederla in TV e in streaming

Le partite della Nazionale di calcio sono trasmesse dalla Rai, non fa eccezione la finale del 3° e 4° posto della Nations League Italia-Belgio. Il match inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro da Rai 1, la telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il pre-partita sarà affidato invece a Paola Ferrari che sarà in compagnia di Daniele Adani e Luca Toni. Naturalmente il match si potrà vedere anche in HD sul canale 501 e sarà visibile in streaming sul sito raiplay.it.

A che ora si gioca: l'orario TV anticipato di Italia-Belgio

La finale del 3° e 4° posto della Nations League 2021 si disputerà oggi a Torino. L'incontro inizierà alle ore 15. Chi vince ottiene la medaglia di bronzo, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si tireranno direttamente i calci di rigore. Non sono previsti infatti i tempi supplementari.