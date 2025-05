video suggerito

Finale di Champions League: l'Inter in giallo con la terza maglia, il PSG con la classica casacca A tre settimane dalla finalissima di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio dove si deciderà la vincitrice della Champions League 2025, Inter e PSG hanno scelto le casacche con cui scenderanno in campo. Donnarumma vestirà in verde, Sommer in rosso, con la stessa divisa della mitica semifinale contro il Barça.

A cura di Alessio Pediglieri

Mancano tre settimane, tantissimo tempo ancora in vista della finale di Champions League che vedrà di fronte a Monaco di Baviera Inter e PSG il prossimo 31 maggio. In palio la coppa più importante d'Europa, raggiunta a suon di partite piche e di percorsi da prime della classe. Una gara inedita che vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi vestire la terza maglia, quella quasi completamente gialla mentre il PSG di Luis Enrique indosserà la casacca classica. L'ultima volta che l'Inter scese in campo per giocarsi la Champions, perdendola con il City nel 2023, indossava la divisa nerazzurra.

A poco più di 20 giorni dalla sfida che decreterà la nuova regina d'Europa e che erediterà la Champions vinta nel 2024 dal Real Madrid di Ancelotti, Inter e Paris Saint Germain hanno deciso quale casacca indosseranno per la gara più importante della stagione. I nerazzurri, che nel 2023 a Istanbul contro il Manchester City avevano giocato con la prima maglia nella finale poi persa 1-0, quest'anno hanno optato per la terza casacca, quella quasi interamente gialla. Unica eccezione, ovviamente Yann Sommer: il portiere ha optato per la divisa arancione, la medesima dell'epica semifinale di ritorno contro il Barcellona, che è già entrata nella storia della Champions e del calcio.

Se l'Inter dunque sarà tecnicamente in "trasferta" sul neutro di Moncao di Baviera il prossimo 31 maggio, il PSG avrà invece addosso la divisa casalinga, la prima maglia tradizionale, con l'iconico colore blu e una striscia rossa e bianca sul davanti e la bandiera francese sulla schiena mentre per Gigio Donnarumma ci sarà una divisa interamente verde. Dettagli e particolari che interessano fino ad un certo punto le due tifoserie che hanno già preso d'assalto i biglietti per la finalissima di Monaco in attesa di capire chi alzerà la Coppa: o per la prima volta nel sua storia, il PSG oppure per la quarta volta l'Inter dopo il trionfo del 2010 con il Triplete.