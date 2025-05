video suggerito

L’Inter fissa il premio per la vittoria della Champions: una cifra altissima per ogni giocatore L’Inter ha stanziato un bonus ricchissimo in caso di vittoria della Champions League contro il PSG: oltre alla gloria della coppa c’è l’incentivo da parte del club. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La posta in palio è altissima e in ballo non c'è soltanto un trofeo ma un posto nella storia. L'Inter si prepara alla finale di Champions League con il PSG, l'appuntamento che potrebbe consacrare la stagione e anche la carriera di Simone Inzaghi che spera di portare a casa la coppa più preziosa di tutte. Basterebbe la gloria per infiammare le motivazioni, ma accanto a questo la società ha deciso di mettere sul piatto anche un altro incentivo: un premio da dieci milioni di euro da destinare a tutta la rosa in caso di vittoria contro i parigini, una cifra astronomica per ogni giocatore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la cifra è la somma dei bonus presenti già nei contratti al momento della firma più un premio messo in palio dai nerazzurri che hanno già ricevuto qualche gratificazione sparsa lungo tutto il percorso.

Dieci milioni in ballo in caso di vittoria della Champions

Soltanto a pensarci tremano i polsi, ma le prossime due settimane per l'Inter saranno cruciali. Il 31 maggio a Monaco di Baviera ci sarà la finale di Champions League contro il PSG e Inzaghi dovrà essere bravo a tenere la barra dritta: non dovrà cadere nella trappola della pressione ma neanche staccare troppo la spina in questo finale di stagione dove è ancora possibile scrivere la storia assieme ai suoi ragazzi. Per questo la società ha cercato di dare la mano inserendo un incentivo dal valore altissimo.

In caso di vittoria ci sono 10 milioni già stanziati da dividere per tutta la rosa: si tratta della somma di quanto stabilito già nei contratti dei giocatori al momento della firma e del premio di riconoscimento che il club ha voluto aggiungere. Facendo i calcoli ognuno potrebbe guadagnare circa 400mila euro lordi, un bonus ricchissimo se comparato a quelli assegnati per gli altri traguardi.