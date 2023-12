Filipe Luis si scusa con Di Maria per quello che disse sulla moglie: “È il mio più grande rimpianto” A distanza di anni il difensore brasiliano Filipe Luis si toglie un peso dall’anima raccontando cosa accadde in campo con Angel Di Maria: “Mille scuse, mi dispiace di averti fatto questo”.

A cura di Paolo Fiorenza

Filipe Luis ci ha costruito una carriera sulla ‘garra', andando spesso anche oltre il consentito dal regolamento: alcuni suoi interventi da codice penale sono diventati virali, poi c'è tutta una vasta batteria di provocazioni estratte dal suo libro dei trucchi per innervosire gli avversari. In cima alla lista ci sono minacce e insulti ai familiari ed è esattamente quello che il difensore brasiliano ha fatto qualche anno fa nei confronti di Angel Di Maria, dicendogli qualcosa sulla moglie. Qualcosa di così brutto che a distanza di parecchio tempo il 38enne, che ha appena annunciato il ritiro dopo l'ultima stagione giocata al Flamengo, ha avvertito l'intima esigenza di chiedere scusa al campione argentino.

Angel Di Maria con la moglie Jorgelina Cardoso: una coppia di lungo corso

"Apro il mio cuore riguardo al rimpianto più grande della mia carriera – ha detto Filipe Luis al Charla Podcast – Se c'è qualcosa di cui mi pento davvero di aver fatto, e vorrei tornare indietro nel tempo e non farlo più, è stato contro Angel Di Maria". Lo scenario della vicenda era bollente, visto che è avvenuta in occasione del caldissimo derby tra Real Madrid e Atletico: Filipe Luis ha giocato nei Colchoneros dal 2010 al 2019, con una breve parentesi nel Chelsea, ed è con la maglia biancorossa che la sua carriera ha raggiunto il top, vincendo una Liga e due Europa League tra gli altri trofei.

Filipe Luis nel 2010, appena arrivato all'Atletico Madrid

Idolo dei tifosi per la sua cattiveria agonistica, il brasiliano ha raccontato cosa accadde in quella circostanza, quando ebbe un ‘cattivo consigliere' che lo instradò verso una condotta di cui oggi si pente amaramente. Qualcuno che conosceva molto bene Di Maria perché ne condivideva lo spogliatoio nella nazionale argentina.

"Sono arrivato all'Atletico e dovevamo giocare contro il Real – ha raccontato l'ex nazionale brasiliano – Il Kun Aguero mi disse: ‘Filipe, se ti avvicini a lui, si perderà, uscirà dalla partita. Alla prima occasione parlagli di sua moglie'. E io andai da Di Maria e gli dissi: ‘Tua moglie non so che cosa'. L'ho maledetto, ho pronunciato il nome di sua moglie… E lui lì mi ha guardato, era avvilito, ho avuto la meglio per tutta la partita e lui non ha fatto una bella prestazione".

Filipe Luis capì subito di aver esagerato, sarebbe stato mille volte meglio avergli rifilato un pestone: "Sono tornato a casa e me ne sono pentito tanto. Di Maria… mille scuse, amico, mi dispiace di averti fatto questo", ha chiuso il discorso il brasiliano, desideroso di togliersi un peso dall'anima anche a distanza di tanti anni. Peraltro – nonostante la provocazione ad uno dei suoi giocatori cardine – il Real Madrid quel giorno del novembre 2010 vinse 2-0, con gol di Carvalho e Ozil.