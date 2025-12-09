Ferguson verso una clamorosa cessione a 6 mesi dal suo arrivo alla Roma: tre i nomi per sostituirlo

Un gol contro la Cremonese in trasferta e nulla più. La stagione di Evan Ferguson alla Roma è tutta qui. Per il resto tante delusioni, insufficienze e prestazioni mediocre che avrebbero convinto la società giallorossa a cederlo già nel prossimo mercato di gennaio. Una bocciatura clamorosa che di conseguenza è un'ammissione di colpe totale per la campagna acquisti fatta in estate da Massara. L'attaccante irlandese era stato protagonista di un ritiro pre-campionato anche discreto con diverse reti in amichevole che avevano convinto Gasperini a puntare su di lui in vista dell'imminente inizio della stagione.

Ma dopo le prime partite si era capito subito che il giocatore non incideva come tutti pensavano. Poco gioco per la squadra e dunque per i compagni e concretezza minima davanti alla porta in termini di gol. Secondo la Gazzetta dello Sport la Roma starebbe trattando col Brighton per l'interruzione anticipata del prestito del giocatore che così tornerebbe in Inghilterra con 6 mesi d'anticipo.

Zirkzee con la maglia del Manchester United.

L'investimento fatto dalla Roma di fatto era stato anche importante dato che Ferguson era stato presto con la formula di un prestito oneroso per la stagione 2025-2026, una formula che ha previsto un pagamento iniziale (circa 3 milioni di euro) e un'opzione per l'acquisto definitivo fissata intorno ai 35-38 milioni di euro. Tutto questo non dovrebbe accadere perché la Roma e Gasperini vorrebbero un giocatore diverso dall'irlandese che non è riuscito ad adattarsi e che il Brighton si riprenderebbe volentieri come spiegato anche dall'allenatore degli inglesi in conferenza stampa: "Un ritorno di Ferguson? Vedremo, a gennaio cercheremo di migliorare la squadra, dobbiamo capire quali cambiamenti vogliamo fare".

La Roma di fatto ha bisogno di cambiare il suo attacco visti i tanti problemi avuti fino a questo momento. Da Ferguson, colpito da vari acciacchi fisici e problemi di ambientamento, fino a Dovbyk in uscita in estate e oggi infortunato, senza dimenticare Dybala anche lui spesso acciaccato e a mezzo servizio. La Roma però non può cedere subito Dovbyk a gennaio visto l'investimento fatto due anni fa e nemmeno Dybala. Ecco perché il "sacrificabile" sarebbe proprio Ferguson che si classifica come flop totale di questa Roma che ora darà la caccia a uno tra Zirkzee (il favorito), ma anche Scamacca o Kalimuendo, i tre attaccanti centrali sul taccuino del ds. L'ex Bologna resta il giocatore indicato per il ruolo di punta mentre Raspadori e Tel sono invece i nomi per il ruolo di trequartista.