Felipe Anderson è pronto a tornare alla Lazio. Dopo 3 anni il fantasista brasiliano potrà vestire di nuovo la maglia biancoceleste lasciata a luglio del 2018 per vivere l'esperienza inglese con il West Ham. In Premier però le cose non sono andate come si augurava tanto da arrivare alla cessione in prestito lo scorso ottobre del 2020, al Porto. Di ritorno al club londinese, la Lazio ha quindi pensato bene di tuffarsi nuovamente sul giocatore per provare a strappare un accordo con il West Ham e far tornare il giocatore in Italia. Nel 2018 gli inglesi pagarono Felipe Anderson ben 38 milioni di euro.

Una cifra considerevole per un giocatore che stava facendo benissimo alla Lazio fino a quel momento. Il brasiliano aveva segnato 34 gol e 39 assist in 177 presenze in maglia biancoceleste dal 2013/2014 al 2017/2018. In Inghilterra invece solo 10 reti e 8 assist in 63 apparizioni nelle 2 stagioni e mezza di militanza con gli Hammers. Motivo per cui gli inglesi hanno aperto la finestra a Tare che ha messo sul piatto una proposta a dir poco insolita per il calciomercato. Ma talmente convincente da trovare il parere positivo del West Ham: una percentuale pari al 50% sulla futura rivendita del giocatore.

I dettagli dello strano accordo raggiunto tra Lazio e West Ham

Nessun indennizzo (forse minimo per coprire solo alcune spese) e nient'altro nelle casse degli inglesi per lasciare partire Felipe Anderson alla corte di Maurizio Sarri. Il presidente Claudio Lotito, ha infatti trovato una formula nuova, di certo insolita per il mercato, che ha convinto il club inglese ad accettare la condizione. In pratica ha incassato 38 milioni di euro dal West Ham nel 2018 per poi riprendersi 3 anni dopo il giocatore, che ha ancora giovane a 28 anni, praticamente a parametro zero.

Una condizione contrattuale che fa felice tutti e anche il club inglese che evidentemente crede nelle potenzialità del giocatore ma forse in un'ambiente più consono a lui come può essere il calcio italiano. La Lazio, nel frattempo, avrebbe già previsto un quadriennale a 2 milioni di euro netti al giocatore che percepirà la metà rispetto a quanto guadagnato al West Ham. Insomma, un colpo davvero sensazionale della Lazio che ha risparmiato sia sul prezzo del cartellino che sull'ingaggio.