Federico Mattiello: "Oggi mi diverto tra i dilettanti, dopo l'infortunio pensavo di non tornare a camminare" Federico Mattiello oggi gioca nel campionato di Promozione a 29 anni dopo una carriera in Serie A contrassegnata da due gravi infortuni. L'ex Juve si è raccontato in un'intervista: "Ero molto spaventato, in quel momento pensavo di non tornare neanche a camminare".

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Mattiello ha 29 anni e dopo un breve passaggio nella prima squadra della Juventus ha poi iniziato il suo percorso nel mondo del calcio attraverso le esperienze in diversi club italiani e anche all'estero. Gioca nei dilettanti Mattiello, precisamente nel Pietrasanta in Toscana, nel campionato di Promozione. Con lui in squadra c'è anche Laurini, ex difensore della Fiorentina. Dopo un periodo da svincolato a seguito dell'esperienza tutt'altro che positiva in Olanda ai Go Ahead Eagles, Mattiello si è deciso a ripartire proprio dalle categoria dilettantistiche.

Mattiello con la maglia della Juventus.

Nel corso di un'intervista rilasciata al canale Youtube di "CALCIO DI PERIFERIA", Mattiello ha raccontato un po' la sua carriera che è stata caratterizzata soprattutto da due tremendi infortuni, uno in particolare, a seguito di un contrasto con Nainggolan quando vestiva la maglia del Chievo. "Quel giorno succede che mi rompo la gamba e non ricordo neanche molto bene perché io quelle immagini lì non le ho più riviste non non ho più rivisto il video – e spiega -. Ero molto spaventato, in quel momento pensavo di non tornare neanche a camminare. ma i dottori mi rassicurarono e tranquillizzarono".

Mattiello in barella dopo l'infortunio con Nainggolan.

Il difensore però non dimentica quei momenti: "Non ho sentito grande dolore forse l'adrenalina o forse lo spavento del momento o ancora per via dei medici che mi hanno un po' drogato con medicinali – spiega -. Ho fatto l'operazione l'operazione. I primi giorni parlai chiaramente con i dottori che mi hanno rassicurato perché io ero molto spaventato non credevo neanche ci si potesse far male in quel modo lì in un campo di calcio però mi hanno rassicurato sul fatto che è un osso rotto e si risalda senza problemi e che ci sarebbe voluto del tempo".

Ma non fu l'unico infortunio di Mattiello in carriera: "Ebbi anche una ricaduta sempre uguale tibia e perone proprio perché ero rientrato troppo presto. Ero tornato in campo e già da qualche settimana che avevo fastidio sempre in quella zona dovevo avevo dei ferri dentro la gamba che magari avrei dovuto togliere prima i rimettermi in campo e invece ho voluto giocarci sopra. Questa ricaduta di fatto mi ha tenuto fuori altri mesi e tra una cosa e l'altra io per due infortuni uguali sono stato fermo quasi 2 anni". Mattiello ricorda poi il suo ritorno al calcio.

Mattiello oggi gioca nel campionato di Promozione

"Rientrai l'anno successivo alla Spal e giocai quasi tutte le partite anche se nel mezzo ci sono stati diversi infortuni muscolari – racconta -. Penso di non avere in questo momento parti del corpo mai lesionate o operate anche peggio (sorride Mattiello un po' per sdrammatizzare ndr)". Oggi gioca al Pietrasanta in Promozione: "Mi era un po' passata la voglia di giocare e dopo essere stato fermo però volevo vedere se il calcio dilettantistico con meno impegni potesse ancora piacermi e devo dire che mi sto divertendo e mi sto trovando molto bene qui".