Federico Chiesa mortificato da Slot al Liverpool dopo il regime speciale di allenamenti a Natale

Quello di Federico Chiesa è diventato un nome caldo sul mercato, anche per la Serie A. Si è parlato della possibilità di un ritorno alla Juventus per l’attaccante (e non solo), che sta vivendo una situazione molto particolare al Liverpool. La sua travagliata esperienza ad Anfield, pesantemente condizionata dagli infortuni, sembrava poter essere arrivata al punto di svolta: tutto lasciava presagire che fosse arrivato il suo momento, anche alla luce della coperta corta di Arne Slot nel suo reparto offensivo. E invece Chiesa sta ricevendo un trattamento quasi mortificante, che se da un lato fa arrabbiare i tifosi, dall’altro può incidere sul suo futuro immediato, aprendogli le porte dell’addio.

Federico Chiesa al Liverpool, cosa succede e perché sta ricevendo un trattamento particolare da Slot

Federico Chiesa sembrava pronto, dopo tanta sfortuna e tanti spezzoni, a dimostrare finalmente con continuità il suo valore al Liverpool. Con l’infortunio grave di Isak e l’assenza di Salah, in Coppa d’Africa, chance all’orizzonte per il calciatore italiano. Basti pensare che, stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il manager Arne Slot, con il suo staff, ha fatto sottoporre Federico Chiesa a un programma di allenamento speciale, anche durante le feste e in forma individuale. Insomma, le premesse erano quelle di un utilizzo a pieno regime di Chiesa, e di un Liverpool che poteva poter finalmente puntare su un calciatore su cui c'erano grandi aspettative al momento del suo arrivo.

Tifosi del Liverpool infuriati per Chiesa

E invece nulla è cambiato, con l'ex Juve che nello scialbo pareggio interno contro il Leeds, è partito dalla panchina. Slot gli ha preferito Frimpong, adattandolo nel tridente alle spalle del terminale offensivo alle spalle di Ekitike. Poco più di 10′ per Chiesa, con una scelta che ha fatto infuriare i tifosi del Liverpool. Le decisioni di Slot sono state considerate svilenti per un ragazzo che ha conquistato il popolo Reds, pur giocando poco: perché non puntare su un Chiesa, abile e arruolabile? Questa la domanda dei sostenitori del Liverpool che stimano un ragazzo che quando è stato chiamato in causa ha sempre dato il tutto per tutto in campo, con la sua proverbiale generosità. Perché allora non concedergli spazio da titolare, ora che anche le assenze lo richiedono? Nessuno si spiega il motivo di questa volontà di ignorare Chiesa che non sembra godere della granitica fiducia del suo tecnico.

Come cambiano i piani di Chiesa e le possibilità del mercato

Ovviamente questo potrebbe incidere e non poco sul mercato. Per Federico Chiesa la priorità è quella di dimostrare tutto il suo valore con la maglia del Liverpool. Una sfida personale che vuole vincere, ora che si è messo alle spalle tutti i guai fisici. A determinate condizioni però è difficile pensare ad una prosecuzione del matrimonio, con Chiesa che vuole infatti giocare con continuità visto che nella sua mente c'è il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Italia e magari giocare i Mondiali. Se le premesse per questo inizio 2026 sono queste, con le scelte penalizzanti di Slot allora la prospettiva di una cessione (per ora anche in prestito) può diventare molto concreta. E la Juventus, alla finestra, potrebbe essere la soluzione giusta per permettergli di ritrovare fiducia e un contesto pronto a riabbracciarlo.