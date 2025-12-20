Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero

Il centrocampista del Bologna ha subito una frattura angolata della clavicola della spalla sinistra. Bernardeschi salterà almeno tredici partite, tra campionato e coppe.

Federico Bernardeschi si è infortunato durante la semifinale della Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. L'infortunio alla spalla è parso subito serissimo, Orsolini ha urlato in campo avvertendo immediatamente la panchina. Ora lo stop, ufficiale, conclamato, di almeno sei settimane. Gli esami effettuati in Arabia Saudita hanno ratificato una frattura angolata della clavicola sinistra.

Sei settimane di stop per il calciatore del Bologna

Il Bologna, che lunedì disputerà la finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli, con uno stringato comunicato ha ufficializzato lo stop dell'ex calciatore di Juventus e Fiorentina: "Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane". Dunque arrivederci nel 2026 per Bernardeschi.

Quante partite salterà Bernardeschi

Sfortunato doppiamente Bernardeschi che finisce ko in un momento in cui era in grande forma e in un periodo in cui una serie di squadra, compreso il Bologna, giocheranno ogni tre giorni. Se lo stop sarà di reali sei settimane Bernardeschi non giocherà almeno tredici partite: la prima sarà la Supercoppa con il Napoli, poi non sarà a disposizione per i quarti di Coppa Italia con la Lazio, le ultime due partite della fase a campionato dell'Europa League e almeno nove partite di Serie A.

Federico Bernardeschi dopo l’infortunio alla spalla riportato in Bologna–Inter.

L'infortunio di Bernardeschi in Bologna-Inter

Al 38′ del primo tempo, pochissimi minuti dopo il gol del pareggio di Orsolini, il centrocampista offensivo rossoblu ha dovuto abbandonare il campo cadendo malamente a terra dopo uno scontro con Thuram e Bonny. Nessun fallo, era un normale contrasto aereo. Orsolini che era nei pressi ha rapidamente capito l'entità del problema dicendo alla panchina cosa era successo, urlando: "Si è rotto la spalla, la spalla".