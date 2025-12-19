Brutto infortunio per Bernardeschi, le urla di Orsolini in Bologna-Inter: “Si è rotto la spalla!”

Brutto infortunio per Federico Bernardeschi che al 38′ di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, ha dovuto abbandonare a testa bassa il campo, tenendosi la spalla sinistra. L'attaccante rossoblù si è fatto male da solo, cadendo malamente a terra dopo uno scontro con Bonny e Thuram in un normale contrasto aereo. Ma a capire immediatamente la serietà del problema è stato capitan Orsolini che ha subito richiamato la panchina e tra segni inequivocabili, anche le urla per l'immediata sostituzione: "Si è rotto la spalla, la spalla!"

Le ulra e la mimica di Orsolini dopo l'infortunio di Bernardeschi verso la propria panchina

Un segno con le mani come a spezzare qualcosa, poi l'indicazione sulla propria spalla, infine il gesto per chiedere la sostituzione e la frase finale ripetuta, urlata alla propria panchina, "si è rotto la spalla, la spalla!". Così capitan Orsolini ha vissuto così i momenti concitati del post infortunio di Federico Bernardeschi a ridosso della fine di primo tempo della semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter. Un episodio che ha immediatamente allarmato tutti e che poi ha visto effettivamente l'ex Toronto costretto ad uscire dal campo.

Come si è infortunato Federico Bernardeschi: caduto a corpo morto sulla spalla sinistra

Federico Berbardeschi si è procurato un infortunio alla spalla sinistra e non sembra cosa da poco. Dopo un veloce consulto in campo con lo staff medico, si è capito subito che non c'era nulla da fare: dopo un tentativo di contrastare Bonny e Thuram in una azione di gioco, Bernardeschi ha compiuto una torsione su se stesso per poi cadere pesantemente sul terreno di gioco, sulla spalla sinistra. Una botta violenta e decisiva che ha infortunato la clavicola. A conferma di tutto ciò anche le amare parole del giocatore poco prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi quando all'inivata a bordo campo, Monica Vanali, ha detto senza girarci intorno: "E' la clavicola".