Farioli all’Ajax con personalità strabordante: sente una domanda che non gli piace e detta le regole Francesco Farioli si presenta in conferenza stampa all’Ajax e ascolta una domanda che non gli piace. Risposta immediata al giornalista: “Questa è la mia risposta normale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Farioli si è subito reso protagonista all'Ajax dopo essere diventato il nuovo allenatore. Il tecnico italiano, che ha 35 anni ed è stato protagonista con il Nizza in Ligue 1 con il suo modo di insegnare calcio nell'ultimo campionato, si è presentato in conferenza stampa con una risposto del tutto particolare. A Farioli è stato chiesto quale sia al momento la differenza più grande tra Ramaj e Pasveer. Si tratta di un quesito circa i due portieri della squadra olandese. Il giornalista voleva sapere quale fosse la sua idea su chi schierare nell'undici titolare che ha in testa.

Una domanda che in un certo senso spiazza Farioli il quale si mostra stupito e in maniera diplomatica cerca di dare la sua risposta più semplice: "Questo non è un argomento di oggi – ha spiegato Farioli rispondendo col sorriso -. Siamo qui per parlare della partita della Vojvodina. Per favore, tenete l'attenzione sulla partita di domani". Il giornalista a questo punto non ci sta e incalza l'allenatore dell'Ajax: "È una domanda normale". Farioli perde pochissimi secondi per controbattere: "Sì, e questa è la mia risposta normale".

Farioli ha avuto il durissimo compito di risollevare le sorti dell'Ajax che nell'ultima stagione ha deluso tantissimo. L’allenatore del momento. Non solo per bravura e risultati, ma anche per educazione e positività, è stato considerato un esempio nelle conferenze stampa in cui si mostra spesso sorridente, propositivo nel dare risposte complete ed esaustive ai giornalisti. Per lui, anche momenti del genere contano. Ma in questo caso però il tecnico dell'Ajax proprio non voleva rispondere mettendo subito in chiaro il suo punto di vista.

Il cambiamento dell'Ajax dopo l'arrivo di Farioli

La ricostruzione dunque parte dalle basi, e anche dalla comunicazione. Ma in campo di dovranno andare i calciatori che sotto la sua guida sembrano aver già carpito le idee di Farioli. Dopo l'arrivo dell'italiano in panchina infatti, i Lancieri sono tornati a dare spettacolo in campo. Nell'amichevole contro l'Olympiacos sono già emersi alcuni ottimi spunti che anche capitan Henderson ha evidenziato in conferenza stampa: "Il livello di crescita è aumentato in modo fenomenale".