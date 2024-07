video suggerito

Fango inglese sull’arbitro Zwayer, scelto per Olanda-Inghilterra: “Condannato per partite truccate” I media inglesi sono partiti a testa bassa all’attacco dell’arbitro tedesco Felix Zwayer, designato per la semifinale degli Europei tra Inghilterra e Olanda. Quintali di fango su di lui per mettergli pressione: “Condannato per aver truccato le partite”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo la designazione di ieri dello sloveno Slavko Vincic come arbitro della prima semifinale degli Europei, che si giocherà martedì a Monaco, oggi la UEFA ha reso noto anche il fischietto dell'altra semifinale in programma mercoledì tra Olanda e Inghilterra: sarà il tedesco Felix Zwayer a dirigere il match di Dortmund. Una scelta che ha scatenato immediatamente i peggiori istinti dei media britannici, che si sono portati avanti gettando quintali di fango sul 43enne di Berlino, ricordando una sua vecchia squalifica "per aver truccato partite", ma anche le dure parole pronunciate da Jude Bellingham sul suo conto tre anni fa.

Il lancio del Daily Mail sull'arbitro Zwayer

L'arbitro tedesco Felix Zwayer designato per la semifinale tra Inghilterra e Olanda

Zwayer, la cui designazione per la semifinale assieme a quella di Vincic, spinge uno tra il nostro Orsato e il polacco Marciniak alla direzione della finale, ha finora arbitrato tre partite nel torneo: Italia-Albania e Portogallo-Turchia nella fase a gironi, e poi l'ottavo di finale vinto dall'Olanda – che ritroverà mercoledì – sulla Romania. Prove convincenti che gli hanno fatto guadagnare un incarico prestigioso come la semifinale degli Europei, in rappresentanza – almeno col fischietto in bocca – della Germania padrona di casa già eliminata.

Stessi toni usati dal Sun per gettare fango sul fischietto tedesco

I media inglesi attaccano a testa bassa Zwayer: "Ha truccato partite"

Niente che conti per i vari Daily Mail e Sun, che sono partiti a testa bassa con lo stesso titolone: "L'arbitro della semifinale dell'Inghilterra è un arbitro condannato per aver truccato le partite", aggiungendo poi anche per condire che "ha una brutta storia con Bellingham". I media inglesi ricordano che Zwayer è stato squalificato per sei mesi dopo essere stato scoperto nell'aver accettato una mazzetta di 300 euro dal collega arbitro Robert Hoyzer in uno scandalo di proporzioni enormi risalente al 2005. Hoyzer confessò di aver truccato e scommesso su partite della 2.Bundesliga, della Coppa di Germania e dell'allora terza divisione Regionalliga, per un giro complessivo di 2 milioni di euro.

Zwayer, all'epoca 24enne, fu toccato marginalmente in quanto guardalinee, ma il suo coinvolgimento per dare una mano a Hoyzer fu dimostrato e gli costò la condanna a 6 mesi di squalifica. Una sanzione tenuta segreta fino a quando il quotidiano tedesco Zeit ne diede notizia anni dopo. Oltre a dargli del corrotto, in Inghilterra ricordano anche i suoi trascorsi con Bellingham, risalenti ad una partita di Bundesliga del dicembre 2021: il Borussia Dortmund, in cui all'epoca giocava il talento dell'Inghilterra, perse in casa tra le polemiche contro il Bayern Monaco. Un 3-2 deciso dal rigore segnato da Lewandowski nel finale, un penalty assegnato per fallo di mano di Hummels ferocemente contestato dal Dortmund.

Jude Belligham incredulo con l'arbitro Zwayer durante Borussia Dortmund-Bayern del 2021

Le parole di Bellingham di tre anni fa: anche lui gli diede del corrotto

"Per me non è rigore – disse nel dopo partita l'allora 18enne Bellingham – Inoltre ci sono altre decisioni prese durante la partita sulle quali si può discutere. Ma d'altronde cosa ti aspetti se affidi la partita più importante della Bundesliga a un arbitro che in passato ha truccato una gara?". Bellingham venne successivamente multato di 40mila euro per le sue dichiarazioni, mentre Zwayer si prese una pausa di due mesi dall'arbitraggio. Tutte vicende adesso usate dai media inglesi per mettere le mani avanti e cercare di mettere pressione all'arbitro tedesco in vista della semifinale.