Fagioli non ci sta: “Quando gli interisti urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic andava bene?” Il centrocampista della Juventus sui social network ha ricordato che nella partita Inter-Juve di campionato a San Siro c’erano stati cori fortemente offensivi nei confronti di Kostic e Vlahovic.

A cura di Alessio Morra

La semifinale d'andata tra Juventus e Inter sembra non finire più. A distanza di ore le polemiche continuano ad alimentarsi. Dopo quella orrenda gazzarra finale, che ha prodotto la rissa tra Handanovic e Cuadrado e tre espulsioni, hanno continuato a volare parole grosse. Ora a far sentire la sua voce è pure Nicolò Fagioli, giovane centrocampista, che ha avuto un battibecco sui social con alcuni utenti che avevano commentato un suo post.

L'1-1 è quello che a conti fatti quasi conta meno, e che al momento sicuramente fa meno notizia. L'espulsione di Lukaku e la successiva espulsione di Handanovic e Cuadrado, che rischiano una pesante squalifica, che hanno dato il là a una mega rissa hanno fatto il giro del mondo. Il secondo giallo al bomber belga ha creato enormi discussioni. Perché il calciatore ha esultato a modo suo, ma quel modo di esultare è stato visto come provocatorio dall'arbitro che gli ha inflitto, da regolamento, il secondo giallo.

Dopo la partita è venuto fuori che in quei pochi minuti giocati, Lukaku è stato oggetto di offese di stampo razzista da una parte della curva juventina. L'Inter si è schierata al fianco del calciatore, e più in generale la condanna al razzismo è arrivata da più parti. La rabbia del belga è stata, in campo, vista in modo diverso da Perin e Danilo, che non hanno gradito quell'esultanza ma che non avevano forse ascoltato le offese razziste.

Qualche ora dopo Juve-Inter di Coppa Italia, Nicolò Fagioli che, come tanti ragazzi della sua età ha trascorso del tempo sui social, rispondendo a un commento visto online, in cui si sottolineavano i comportamenti o meglio le offese razziste di parte della tifoseria juventina a Lukaku, ha voluto ricordare anche quello che era accaduto nella partita di campionato, dello scorso 19 marzo, quando ci furono cori altrettanto orrendi nei confronti di Kostic e Vlahovic. Il giovane juventino li ha ascoltati quei cori e ha scritto: "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic invece andava bene vero?". Quel messaggio, va da sé, è stato corredato di commenti. Molti tifosi juventini hanno applaudito, mentre da parte di supporter nerazzurri non sono arrivate delle parole dolci per Fagioli. Di sicuro si prevede una gara di ritorno infuocata.