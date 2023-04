Quando si gioca il ritorno di Inter-Juventus semifinale di Coppa Italia Stasera si disputa la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. A campi invertiti, tra tre settimane, si giocherà la gara di ritorno allo Stadio San Siro.

A cura di Alessio Morra

Juventus e Inter si affrontano stasera nella semifinale di andata di Coppa Italia. Domani è in programma l'altra semifinale che vede contrapposte la Fiorentina e la Cremonese, grande rivelazione della manifestazione che nonostante l'ultimo posto in classifica in campionato ha eliminato Napoli e Roma. Al di là della competizione Juventus-Inter è sempre una partita attesa, sentita e molto tesa e lo è quindi maggiormente quando in palio c'è un grande traguardo, in questo caso la finale di Coppa Italia. Quindi segnata in rosso nel calendario c'è anche la data della gara di ritorno tra bianconeri e nerazzurri.

Inter e Juventus vivranno un mese di aprile pregno, perché oltre a ben cinque incontro di Serie A dovranno disputarne quattro di coppe. L'Inter giocherà i quarti di Champions contro il Benfica, mentre la Juventus ha pescato in Europa League lo Sporting Lisbona. E in questo mese d'impegni folli ci sono anche due match di Coppa Italia, che valgono una finale di Coppa Italia, che sia Inter che Juve giocherebbero da favorita.

La semifinale di andata si terrà allo Juventus Stadium. L'Inter scenderà in campo difendendo anche il trofeo vinto lo scorso anno, proprio in finale contro la Juventus di Allegri piegata dopo i tempi supplementari. I nerazzurri hanno perso entrambe le sfide stagionali contro Vlahovic e compagni. La Juve ha vinto 2-0 la gara di andata in casa e si è imposta per 1-0 a Milano lo scorso 19 marzo, gol di Kostic.

Leggi anche Semifinali Coppa Italia 2022/23: il tabellone aggiornato e il calendario delle partite

La semifinale di ritorno si disputerà, naturalmente, a campi invertiti e sarà lo Stadio Meazza San Siro di Milano a ospitare la partita tra Inter e Juventus. La data dell'incontro è mercoledì 26 aprile, orario d'inizio le 21. In caso di parità di gol totale (tra le gare di andata e ritorno) Inter-Juventus proseguirebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Ipotesi tutt'altro che remota considerato che nel 2021-2022 sia la finale di Supercoppa Inter-Juve che quella di Coppa Italia sono terminate dopo il 90′. Anche in Coppa Italia, come nelle coppe europee, non vale più la regola dei gol fuori casa che valgono il doppio in caso di parità di rete tra le gare di andata e ritorno. Ciò significa che se le partite si chiuderanno 3-1 per la Juve e 2-0 per l'Inter si proseguirà oltre il 90′.