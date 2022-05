Juventus-Inter finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming su Rai1 o Canale 5: le formazioni della partita

Juventus e Inter si sfidano questa sera all'Olimpico nella finale della Coppa Italia 2021/2022: la partita tra la formazione di Allegri – campioni in carica – e quella di Inzaghi – favorita dai pronostici – è in programma oggi 11 maggio alle ore 21:00 e mette in palio la vittoria finale del trofeo. Diretta TV in chiaro su Mediaset su Canale 5 e in streaming sul sito e sull'app di Mediaset Infinity oltre che su sportmediaset.it. Stadio tutto esaurito e record d'incassi con tutti i biglietti venduti in pochissimi giorni. Sarà Valeri ad arbitrare il match.

Nerazzurri, in piena lotta scudetto, e bianconeri, già certi della qualificazione alla prossima edizione della Champions, tornano a sfidarsi per un trofeo nazionale dopo la Supercoppa dello scorso gennaio che ha visto gli uomini di Inzaghi battere per 2-1 la Vecchia Signora. Questa volta, però, Allegri è intenzionato a vincere per concludere la stagione almeno con un trofeo.

La partita si gioca in formula secca: in caso di parità alla fine dei 90 minuti regolamentari sono previsti due tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Chi vince, oltre ad aggiudicarsi un premio di 4,5 milioni, giocherà di diritto la Supercoppa 2022/2023 contro i campioni d'Italia.

Juventus-Inter, le probabili formazioni di Allegri e Inzaghi:

Tra le fila bianconere torna Locatelli con Allegri che però deve rinunciare allo squalificato De Sciglio: il tecnico potrebbe schierare un modulo di gioco particolarmente offensivo con Dybala e Morata a supporto di Vlahovic. Inzaghi recupera Bastoni e punta sulla coppia d'attacco Lautaro-Dzeko

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

