Quando e dove si gioca la prossima Supercoppa Italiana 2022: data e stadio della partita La vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia disputeranno la finale della Supercoppa Italiana. In questo momento ancora non sono stati ufficializzati data e sede, ci sono alcune ipotesi.

A cura di Alessio Morra

La stagione sta volgendo al termine. Nelle prossime ore si assegnerà la Coppa Italia 2021-2022, la finale la disputeranno allo Stadio Olimpico la Juventus e l'Inter. Mentre tra domenica 15 e domenica 22 maggio si conoscerà l'esito della Serie A. Il Milan ha due punti in più dell'Inter e ha la chance di vincere lo scudetto dopo undici anni. In ogni caso ci sarà qualcuno che festeggerà. Chi vincerà il Campionato e la Coppa Italia avrà diritto, poi, a giocare la Supercoppa Italiana, che al momento non ha ancora una data ufficiale e, per ora, non si conosce nemmeno la sede della partita.

La Supercoppa Italiana la disputano le squadre che vincono lo Scudetto e la Coppa Italia. La rosa dei nomi è piuttosto ristretta, scenderanno due squadre tra Milan, Inter e Juventus. Se l'Inter vincesse sia la Coppa Italia che lo scudetto, allora in Supercoppa sfiderebbe nuovamente la Juventus. La 34esima edizione vedrà in ogni caso contrapposte due delle tre squadre che hanno ottenuto il maggior numero di successi e disputato il maggior numero di finali di questa manifestazione.

Non esiste ancora una data ufficiale per la finale della Supercoppa 2022. Si è vociferato di una ipotetica data per la Supercoppa e cioè quella di venerdì 12 agosto. Una voce che non ha trovato conferme ufficiali. Il campionato inizierà il 13 agosto e le finaliste potrebbero poi scendere in campo di lunedì, tra l'altro a Ferragosto, nel match della prima giornata. Certezze, però, come detto non ce ne sono. Perché trovare una data che soddisfi tutte le parti è complicato. Il calendario nella prossima stagione sarà ancora molto più compresso a causa dei Mondiali, che si terranno tra novembre e dicembre.

Non è semplice scegliere la data della finale di Coppa Italia pure per un altro motivo. La Lega di Serie A ha ancora un contratto in essere con l'Arabia Saudita, che ha diritto a ospitare un'altra finale di Supercoppa – come ha confermato anche recentemente il presidente di Lega Lorenzo Casini, che ha lasciato intendere che poi dal 2023 si cercherà di trovare una nuova soluzione, e si parla già degli Emirati. E se si giocherà in Arabia Saudita pare complicato pensare che si possa disputare in agosto la finale della Supercoppa Italiana. L'ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle condizioni climatiche. In media in estate in Arabia Saudita ci sono circa 36 gradi, e non sarebbe semplice giocare la prima partita ufficiale della stagione con tutto quel caldo.