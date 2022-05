Chi gioca la Supercoppa Italiana 2022 tra Milan, Inter e Juventus: tutte le combinazioni La Supercoppa Italiana 2022 la disputeranno due squadre tra Milan, Inter e Juventus. Al momento sono tre possibili scenari. In ogni caso ci sarà una finale di prestigio.

A cura di Alessio Morra

Nell'arco di dodici giorni si assegnano la Coppa Italia e lo Scudetto 2021-2022. Sono tre le squadre che hanno la possibilità, a livello nazionale, di vincere un trofeo in questa stagione, e sono le tre grandi storiche della Serie A: Milan, Inter e Juventus. Due di queste tre squadre saranno anche impegnate nella finale della Supercoppa Italiana 2022, che per il momento non ha ancora una data e una sede ufficiale. Ma come si stabilisce chi gioca la Supercoppa? La risposta è semplice: in campo ci vanno la squadra vincitrice della Serie A e quella che vince la Coppa Italia. Quindi quali sono le possibili opzioni per la Supercoppa 2022? Ecco tutte le combinazioni.

Se la Juventus vince per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia si qualifica per la finale della Supercoppa Italiana. I bianconeri per la terza volta disputano la finale di coppa con l'Inter, le precedenti due le hanno vinte. Se riusciranno a vincere contro Lautaro e compagni disputerebbero la 18esima Supercoppa della loro storia e lo farebbero con il Milan, qualora i rossoneri riuscissero a vincere il campionato. La Supercoppa tra Milan e Juventus si è disputata in tre occasioni: 2003, 2016 e 2018. Il bilancio è 2 successi a 1 per la Juve. Due volte l'incontro si è chiuso ai rigori.

Naturalmente c'è anche l'opzione derby per la Supercoppa 2022. Così sarà se il Milan conquisterà lo scudetto dopo undici stagioni e l'Inter vincerà per la prima volta dopo undici anni la Coppa Italia. Curiosa questa analogia tra le due squadre milanesi che quindi si andrebbero così a sfidarsi per la prima volta dal 2011 in Supercoppa, quello in realtà è stato anche l'unico confronto diretto tra le due squadre in questa manifestazione. Il Milan si impose per 2-1. Gol di Sneijder, Ibrahimovic e Boateng.

C'è anche l'ipotesi di un remake di Inter-Juventus, finale dell'edizione 2021 disputata lo scorso gennaio (e finale anche nel 2005). Questa potrebbe essere la finale in due casi. Sarà così se l'Inter vincerà lo scudetto sul filo superando il Milan entro l'ultima giornata e se la Juventus vincerà la Coppa Italia. Ma sarà Inter-Juve la finale di Supercoppa anche se i nerazzurri riuscissero a realizzare un ‘doblete' che avrebbe del clamoroso. In quel caso la finalista perdente della Coppa Italia si qualificherebbe per la Supercoppa e sfiderebbe la squadra vincitrice di campionato e coppa. Questo prevede il regolamento della Serie A, che è differente rispetto a quello della Premier League che in caso di ‘double' stabilisce che il secondo classificato della Premier giochi la Community Shield (la Supercoppa inglese).