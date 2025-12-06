Fabregas non ci sta e risponde a Hernanes: “Avresti detto la stessa cosa se avessimo vinto?”

Cesc Fabregas ha parlato dopo la sconfitta sonora subita dal suo Como contro l’Inter e ad una domanda di Hernanes, presente in studio a ‘Vamos’ di DAZN, ha risposto senza troppi giri di parole: “Avresti detto la stessa cosa se avessimo vinto?”.

Cesc Fabregas ha parlato dopo la sconfitta sonora subita dal suo Como contro l'Inter e ad una domanda di Hernanes, presente in studio a ‘Vamos' di DAZN, ha risposto senza troppi giri di parole: "Avresti detto la stessa cosa se avessimo vinto? Nei primi 20 minuti abbiamo subito 3 palle gol perché se lanci lungo contro Akanji, Acerbi e Bastoni contro 3 ragazzini la palla torna indietro, è ovvio. Il pressing si fa sempre ma poi vai a pressare il Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta. Noi facciamo tante cose bene ma loro sono talmente bravi che ti trovano sempre la soluzione. Dimarco e Bastoni giocano a memoria, a me come allenatore mi fanno imparare tantissimo. Inter fortissima, vengo sicuramente a vedere Inter-Liverpool per continuare a imparare da loro".

L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus aveva sottolineato le sue parole sulla differenza tra Como e Inter ("io calcisticamente non ho visto questa grande differenza") nel primo tempo e sulla difficoltà dei lariani nella fase difensiva nei primi 20 minuti.

Fabregas: "Io calcisticamente non ho visto questa grande differenza"

L'allenatore spagnolo ha parlato così della partita persa allo stadio Meazza dalla sua squadra: "Ora fare un'analisi è difficile, dopo che hai perso 4-0. Il risultato è molto pesante, io sinceramente faccio fatica a parlare perché so che posso dare fastidio nel dire queste cose ma io calcisticamente non ho visto questa grande differenza. Ho visto due attaccanti di livello mondiale. Io penso che oggi ti fa crescere tanto. Lo so, sono stupido, sarò un perdente perché il risultato conta. Ma io penso che dopo una vittoria non si cresce tanto, dopo una sconfitta pesante si cresce di più. Oggi abbiamo perso contro una squadra fortissima, posso anche giocare 6-3-1 e perdere ma preferisco perdere giocando così. Il gol di Thuram è arrivato nel nostro migliore momento, è stato imbarazzante prendere un gol così. Poi dopo il 3-0 abbiamo mollato e ci può stare alla loro età".