Fabregas al veleno sul gol annullato a Da Cunha: "Chiamatemi perdente, se significa perdere così" Orgoglio e rabbia. Cesc Fabregas nel post gara di Milan-Como ha esaltato i suoi ma anche puntato il dito sul VAR sul gol del raddoppio annullato: "Abbiamo fatto una partita incredibile… poi la sfortuna di questa stagione, un millimetro. Se fermano l'immagine un millisecondo prima non è mai fuorigioco…"

A cura di Alessio Pediglieri

Un Cesc Fabregas a dir poco velenoso quello che si presenta ai microfoni del post partita di Milan-Como. che ha avuto un epilogo amarissimo per i lariani, con la sconfitta in rimonta da parte dei rossoneri e due cartellini rossi nel finale tra cui uno rimediato proprio dal tecnico spagnolo. Che non ha accettato il verdetto del campo, viziato da un episodio che ha condannato il Como alla sconfitta: "Era fuorigioco? No… Al VAR fermano le immagini quado pare a loro…"

Sull'1-0 il Como era riuscito a inizio di ripresa a segnare anche il raddoppio, sempre con Da Cunha per il colpo che sembrava del definitivo KO nei confronti di un Milan in totale ambasce contro i lariani. Ma a rimettere in carreggiata i rossoneri e a dare la mazzata morale agli ospiti ci ha pensato il VAR che ha annullato il possibile 0-2 e ha aperto le porte alla rimonta degli uomini di Conceiçao. Tre minuti più tardi Pulisic ha trovato il pareggio e alla fine i gol di Reijnders ha decretato il successo milanista.

Fabregas fiero dei suoi: "Se perdere significa questo, chiamatemi perdente"

Fabregas non ci sta, il Como non ha per nulla demeritato e chi ha visto i lariani meritevoli solo per 45 minuti ha trovato l'ira dello spagnolo: "Meritato solo nel primo tempo? Allora abbiamo visto una partita diversa" ha esordito ai microfoni di DAZN. "Hanno avuto due momenti di magia ed è per questo che questi giocatori costano 60 milioni e giocano nel Milan davanti a 70mila spettatori… Noi abbiamo fatto una partita incredibile". Poi la stoccata al veleno: "Chiamatemi pure perdente ma lasciatemi perdere così… si gode nel vedere tanti giocatori giovani venire qui per la prima volta e giocare così. Lavorare così tutta la settimana e vedere che ciò che abbiamo preparato poi viene compiuto in campo, è un piacere".

Il VAR su Da Cunha: "Un millisecondo prima non è mai fuorigioco"

La rabbia però c'è anche per l'episodio che di fatto ha condizionato il match, il gol dello 0-2 annullato: "Poi c'è questo episodio contro di noi… è la sfortuna di questa stagione, un millimetro. Per me non è fuorigioco, perché se fermano un millisecondo prima, questo non è mai fuorigioco: al VAR fermano quando gli piace a loro. A parte questo, ci sono tanti piccoli dettagli sfortunati contro di noi che fanno un male brutale ma allo stesso momento ti fa vedere il potenziale di questa squadra"