Fabio Quagliarella su De Bruyne: “È capitato anche a me e so già cosa farà Conte. Ne sono sicuro”

Kevin De Bruyne non ha gradito la sostituzione in Milan-Napoli, Antonio Conte dopo la partita è stato tranchant. Fabio Quagliarella si immagina già cosa succederà e in TV ha raccontato cosa gli capitò dopo un episodio simile.

Non si è ancora arrivati nella fase: ‘Houston abbiamo un problema'. Ma il post partita di Milan-Napoli ha acceso una miccia. Kevin De Bruyne sostituito a metà della ripresa non l'ha presa bene, tornando in panchina senza salutare l'allenatore. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha risposto per le rime a quella presa di posizione, in mezzo, oltre al ko di San Siro, c'è soprattutto la collazione tattica del campione belga, capocannoniere dei campioni d'Italia. Ma intanto da più parti ci si chiede ora cosa succederà tra KDB e Antonio Conte. Una possibile soluzione la offre Fabio Quagliarella, che ha avuto modo di vivere una situazione simile.

Quando Quagliarella si lamentò per una sostituzione

L'ex calciatore è stato con Conte ai tempi della Juventus e in un'occasione si trovò in una soluzione simile a quella di De Bruyne e a Sky Sport ha ricordato cosa accadde a lui. L'episodio lo ha raccontato candidamente Quagliarella: "Una volta ho fatto una battuta uscendo dal campo dopo una sostituzione. C'era il suo vice dell'epoca (Angelo Alessio) e io dissi: ‘Mischia un po' sti numeri eh, perché esce sempre il 27′. Allora lui mi chiese cos'aveva detto? Risposi che l'avevo mandato a quel paese, non potevo dirgli che avevo fatto una battuta, dopo che avevamo perso. Lui mi ha insultato davanti a tutta la squadra e io mi sono scusato".

"Adesso Conte manderà una comunicazione scritta"

All'aneddoto però segue altro. Perché Quagliarella sostiene che KDB dovrà tornare, suo malgrado sull'argomento: "Conoscendo Conte di sicurò manderà una comunicazione scritta e chiederà a De Bruyne in settimana conto della reazione dopo la sostituzione. Ne sono sicuro. A me è successo questo quando mi allenava".

La posizione in campo di Kevin De Bruyne

Lo spogliatoio del Napoli saprà la verità. Di sicuro ora qualche domanda scomoda i campioni d'Italia se la pongono perché con questo 4-1-4-1 qualcosa che non quadra c'è. A De Bruyne forse sarà trovata un'altra posizione, che possa aiutare McTominay, particolarmente penalizzato da questo modulo che gli ha tolto forse propulsiva.