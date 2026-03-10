Calcio
video suggerito
video suggerito

Fabio Capello incalza Palladino dopo la lezione dal Bayern Monaco: “Ce l’hai detto tu, non io”

Botta e risposta in tv tra Capello e Palladino dopo il ko dell’Atalanta col Bayern. L’ex mister lo incalza sulla tattica, l’allenatore difende il suo DNA.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Fabio Capello ha incalzato Raffaele Palladino dopo la pesantissima sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions. L'esperto ex allenatore e opinionista che aveva sottolineato nel pre-partita l'atteggiamento "spregiudicato" dei nerazzurri contro i bavaresi ha fatto una domanda per certi versi provocatoria al tecnico della Dea.

Fabio Capello chiede a Palladino il perché della sconfitta contro il Bayern Monaco

"Hai detto anche che avevate studiato attentamente dodici partite del Bayern Monaco. Cos’è che ha cambiato il Bayern Monaco per mettervi così in difficoltà, oppure l’avete studiata male?". L'ex mister di Milan, Roma e Juventus ha voluto mettere il suo più giovane collega di fronte alle responsabilità, anche prendendo in considerazione le sue parole. Palladino non si è scomposto: "No, no mister. Noi ci aspettavamo che loro potessero metterci in difficoltà con questi giocatori veloci davanti, con gli attacchi alla profondità. Ma al di là del fatto che l’abbiamo studiata bene o male, come dice lei…".

La reazione di Palladino e la replica di Capello piccata

Fabio Capello però ha voluto chiarire subito: "L’hai detto tu, eh, che l’avete studiata attentamente, non lo dico io". L'allenatore dell'Atalanta ha ribadito il suo concetto sottolineando ancora la differenza dei valori in campo, che ha reso di fatto anche inutile ogni analisi della vigilia: "Mister, io credo che ci siano dei valori in campo che…". Capello lo ha interrotto per l'ultima volta: "Ah, ecco, allora questa è la cosa importante: capire i valori".

Leggi anche
Atalanta-Bayern, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Champions

Non ha dubbi insomma Raffaele Palladino che nonostante la debacle non fa passi indietro e ribadisce un concetto forte e chiaro: "Accettiamo indubbiamente i loro valori, le loro qualità e la loro forza. Come dicevo prima, noi siamo arrivati fino a qui perché abbiamo avuto questa mentalità, questo DNA. Quello che questa squadra ha sempre avuto nella sua mentalità è accettare la sfida, anche uomo contro uomo, e andare avanti. Quindi non lo cambieremo: noi non difenderemo a zona. Questo è molto chiaro. Io sono di questa mentalità e non cambierò questa cosa. Accettiamo il risultato e, come si dice, o si vince o si impara".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Troppo Bayern per l'Atalanta: Dea travolta 6-1 nell'andata degli ottavi di Champions
Chi è Kinsky, portiere del Tottenham preferito a Vicario e sostituito dopo 17’ funesti in Champions
Trasmissione sulla Champions interrotta per l'allarme missili dall'Iran: in studio cala il gelo
Osimhen in lacrime prima di Galatasaray-Liverpool: i tifosi gli dedicano una coreografia da brividi
Il tabellone della Champions League: gli accoppiamenti di ottavi, quarti e semifinali
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views