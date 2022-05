Fa saltare una partita truccata segnando due autoreti, squalificato per 6 mesi dalla Federcalcio L’incredibile epilogo arriva a distanza di un anno dal match incriminato: Hashim Musah, difensore ghanese, aveva scoperto la combine in hotel e aveva deciso di risolverla in campo a modo suo.

A cura di Alessio Pediglieri

È trascorso quasi un anno da una delle più incredibili – e truccate – partite della storia del calcio ed è arrivato l'incredibile epilogo che ha lasciato tutti a bocca aperta: Hashmin Musah è stato punito dalla Federcalcio del Ghana che lo ha squalificato per 24 mesi, poi ridotti a sei. Il giocatore dell'Inter Allies aveva scoperto una combine nel match giocato contro l'Ashalnti Gold nel campionato ghanese nel luglio 2021 e aveva deciso di far saltare il banco, segnando due autoreti clamorose per poi denunciare tutto nel post partita.

La morale è che non bisogna farsi giustizia da soli, ma percorrere sempre le vie ortodosse della legge anche quando sai di partecipare ad una truffa. Una lezione che il giocatore ghanese dell'Inter Allies, Hashmin Musah ha imparato sulla propria pelle rimediando una punizione esemplare da parte della Federcalcio del suo Paese che lo ha squalificato per un comportamento ritenuto tutt'altro che esemplare: "Ad Hashim Musah è vietato prendere parte a qualsiasi attività legata al calcio per un periodo di 24 mesi" si legge nella nota federale. "Comunque, il Comitato ha mitigato le sanzioni per il ruolo che ha giocato nello sbrogliare la partita truccata. La sua sanzione è quindi ridotta a un periodo di sei mesi e ricordando che non si ha il diritto di farsi giustizia da soli ma il dovere di rivelare qualsiasi evento del genere al GFA attraverso l'Integrity Hotline".

Ma cos'era accaduto di tanto eclatante da fare a suo tempo il giro del mondo in campo e oggi, a distanza di un anno, a ritornare alla ribalta? Per capire tutto si riavvolga il nastro degli accadimenti al luglio 2021 quando nel campionato ghanese si disputa Inter Allies-Ashalnti Gold. La partita si sta consumando con un eclatante 5-0 a favore degli ospiti, quando il difensore dei padroni di casa, Hashim Musah, senza apparente motivo decide di segnare due clamorose quanto ricercate autoreti negli ultimi 12 minuti di gara. Il match si concluderà 7-0 tra l'imbarazzo generale, con il video dell'incomprensibile gesto che verrà immortalato in un video subito virale sui social. Ma il reale motivo di una apparente follia senza senso, verrà chiarito nell'immediato post gara dal diretto interessato.

Hashim Musah aveva infatti spiegato in un'intervista post-partita di aver ‘rovinato' di proposito una scommessa orchestrata sull'esito esatto dell'incontro che sarebbe dovuto terminare 5-1, in una combine che aveva sentito nell'hotel dove alloggiava la sua stessa squadra: "Avevo sentito nel nostro Hotel che era stata organizzata una scommessa contro il mio club, con la richiesta di perdere 5-1. Così ho deciso di rovinare tutto perché non accetto che si possa combinare una partita. Alla fine del match, sapendo tutto, il mio tecnico mi ha elogiato per aver rovinato la scommessa che era stata preparata". Parole che avevano poi trovato riscontro sia nelle indagini federali sia nella rivisitazione di alcuni filmati che riportavano momenti a dir poco imbarazzanti.

Uno scandalo a ciel sereno che portò l'Inter Allies alla retrocessione diretta in Divisione Due ghanese e tutti i giocatori coinvolti nella combine, squalificati. Musah, aveva poi abbandonato il club e il campionato, andando all'estero e venendo ingaggiato dalla squadra nigeriana dell'Union Sportive Gendarmerie Nationale. Ma adesso per il 25enne ghanese, l'incubo è tornato con la decisione della Federcalcio del suo Paese che non gli ha perdonato l'aver deciso di farsi giustizia da solo, squalificandolo prima per 24 mesi poi per sei, grazie all'attenuante per non aver voluto partecipare alla combine.