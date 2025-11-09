Eziolino Capuano si sfoga: “Non auguro a nessuno di subire la prostituzione che ho subito io”

Eziolino Capuano, allenatore del Giugliano, si sfoga dopa la sfida vinta dalla sua squadra in casa dell’Atalanta U23: “Questa squadra mi ha fatto riavvicinare a questo mondo che per 9 mesi avevo schifato. A nessuno auguro di subire la prostituzione che ho subito io”.

Il Giugliano di Eziolino Capuano continua a vincere e convincere nel campionato di Serie C girone C. La squadra campana è riuscita a conquistare tre punti in casa dell'Atalanta U23 centrando il terzo successo consecutivo, quarto nelle ultime 5 partite. Un traguardo importante per il tecnico che si sta iniziando a togliere diverse soddisfazioni dopo un periodo personale di certo non facilissimo. E di questo ne ha parlato Capuano proprio dopo la partita di Bergamo: "Quando sono venuto a Giugliano sapevo a cosa sarei andato incontro". E poi spiega cosa è successo con la disputa legale legata al Trapani, sua vecchia squadra:

"Volevo questa sentenza e non sarei andato da nessuna parte prima di questa sentenza, ci sto mettendo entusiasmo, ho un gruppo di ragazzi che sono stupendi e che mi hanno fatto riavvicinare a questo mondo che per 9 mesi avevo schifato". Il Collegio Arbitrale ha infatti rigettato integralmente il ricorso presentato dalla società siciliana stabilendo in sostanza che non c'era nessun licenziamento per giusta causa nei confronti di Capuano accusato di presunti comportamenti fuori dalle righe con i tesserati granata.

Atteggiamenti che non sono stati provati a sufficienza al Collegio Arbitrale. E Capuano così coglie l'occasione per sfogarsi: "Io auguro a tutti gli allenatori del mondo di non subire la vigliaccata e la prostituzione che ho subito io – spiega -. Sono stato in silenzio, c'è stato un impatto notevole e a loro va il mio ringraziamento".

Il tecnico salernitano ha dunque voluto cogliere l'occasione per spiegare la sua soddisfazione personale per questa sentenza a cavallo dei successi sul campo che sta raccogliendo col suo Giugliano. Ai tempi il Trapani aveva chiesto la risoluzione del contratto con l’allenatore per “grave e constatata inadempienza contrattuale”. La decisione finale invece ha riconosciuto la piena correttezza del comportamento del tecnico e l’infondatezza delle accuse mosse dalla società siciliana.

Capuano di contro aveva così fatto richiesta di risarcimento per danno di immagine anche se in questa circostanza il Collegio Arbitrale ha rigettato la richiesta di risarcimento. Oggi Capuano, dopo aver trattato la risoluzione del contratto con il Trapani, per poter iniziare l’avventura sulla panchina del Giugliano, proprio con il club campano si sta iniziando a togliere delle soddisfazioni. Vincere a Bergamo contro l'Atalanta U23 considerata outsider del girone C e autentica macchina da gol, è già una soddisfazione. Non resta altro che pensare alla classifica ora che vede il Giugliano già fuori dalle zone calde della retrocessione.