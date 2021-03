Valentin Eysseric è ritornato sulla polemica social di questa mattina in cui definiva "vergognoso" l'arbitraggio della sfida di ieri tra la sua Fiorentina e il Milan, per via del gol non annullato a Zlatan Ibrahimovic. Il fantasista francese, che con Prandelli sembra essere davvero rinato, ha però voluto chiarire il suo post pubblicato attraverso le storie di Instagram, specificando di non voler mancare di rispetto al Milan, ma di aver solo espresso un suo pensiero su un determinato argomento. Le reazioni sul web sono state infatti tante dopo il suo post.

Diversi tifosi hanno chiesto che per Eysseric venisse applicato lo stesso trattamento riservato a Theo Hernandez che nel post Milan-Napoli della settimana scorsa, aveva pubblicato un post contro l'arbitro Pasqua per non aver fischiato rigore su di lui dopo il contatto con Bakayoko. Nei confronti del francese del Milan la Procura FIGC ha aperto un'indagine, di cui si aspetta ancora l'esito. Eysseric allora è voluto tornare sui suoi passi in maniera più lucida: "Quando c'è da giocarsi la salvezza e c'è un'azione che mi sembra ingiusta, lo dico e lo posto".

Il post di Eysseric dopo le polemiche social

"Chi sono io per mancare di rispetto a una squadra come il Milan con grandi giocatori. Non sono nessuno". È iniziato così il post di Eysseric pubblicato attraverso il proprio account Instagram. Il giocatore francese questa mattina aveva pesantemente contestato la decisone dell'arbitro Guida di convalidare il gol a Ibrahimovic poiché, a suo dire, prima della partenza dello svedese ci sarebbe stata una presunta spinta su Pezzella. Nel corso della mattinata le reazioni a quel suo "Vergognoso" con tanto di screenshot dell'intervento, sono state tante.

Difficile pensare ora che, nonostante il giocatore abbia provato a spiegare quanto scritto questa mattina, la Procura della FIGC non possa prendere provvedimenti in merito. È chiaro come questo episodio somigli molto a quello relativo Theo Hernandez che pubblicò anche lui uno screenshot dell'arbitro Pasqua con allegate alcune faccine che esprimevano disgusto. Per questo motivo c'è da aspettarsi un provvedimento anche nei suoi confronti. Eysseric ha concluso il suo post scrivendo: "Vi voglio bene", sperando di poter riuscire a placare un po' gli animi dopo quanto accaduto.