La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta sulla storia denigratoria nei confronti dell’arbitro Pasqua, pubblicata e poi subita rimossa da Theo Hernandez dopo Milan-Napoli. Il terzino del Milan, subito dopo la sconfitta con il Napoli, aveva sfogato sui social la rabbia contro la direzione di gara di Pasqua per un calcio di rigore non concesso, anche dopo il richiamo del Var e aver rivisto il contatto con Bakayoko al monitor, con un post molto eloquente pubblicato tra le sue Stories di Instagram con la foto dell’arbitro e quattro emoticon "disgustate".

Nonostante il calciatore francese abbia immediatamente cancellato la storia dal proprio profilo Instagram, l'episodio non è passato inosservato con i procuratori federali che hanno deciso di vederci meglio su quanto accaduto e soprattutto capire se il comportamento del calciatore francese del Milan sia lesivo nei confronti dell'arbitro Pasqua e sia dunque passibile di una sanzione. Dunque ora per il transalpino dopo il danno (del rigore non assegnato e della sconfitta della sua squadra che ha fatto scivolare i rossoneri a -9 dalla capolista Inter) potrebbe arrivare anche la beffa: Theo Hernandez infatti rischia adesso un serio provvedimento disciplinare.

Non è infatti da escludere che la storia denigratoria nei confronti del fischietto romano possa costargli la squalifica per uno o più match di campionato o addirittura un deferimento al Tribunale Federale come avvenuto al compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic dopo l'inchiesta della Procura Figc sulla rissa con Lukaku nel derby di Coppa Italia. Non un bel momento dunque per il Milan.