Milan furioso con l'arbitro dopo il match di campionato perso a San Siro contro il Napoli. Dopo la gara i rossoneri con l'allenatore Stefano Pioli in testa non hanno nascosto il proprio disappunto per l'arbitraggio del direttore di gara Fabrizio Pasqua: nel mirino della squadra meneghina soprattutto la decisione di non assegnare dopo la on field review al VAR il calcio di rigore per il contatto Bakayoko-Theo Hernandez in area di rigore dei partenopei nel finale di partita.

Dopo le vibranti proteste di tutti i giocatori rossoneri in campo con il portiere Gigio Donnarumma che dopo il fischio finale ha anche avuto un acceso diverbio con un componente della panchina del Napoli, anche il tecnico Stefano Pioli durante la classica intervista post-partita è tornato sull'episodio confermando che, anche dopo aver rivisto le immagini, secondo lui l'intervento di Bakayoko fosse falloso e dunque passibile della massima punizione: "Il rigore c’era un po’ di più, piuttosto che non c’era" ha di fatto sentenziato l'allenatore del Milan.

Ma se le proteste di Stefano Pioli, nonostante il palese disaccordo con la decisione presa dall'arbitro in occasione del contatto in area di rigore partenopea, non hanno oltrepassato il limite, lo stesso non si può dire per quelle di Theo Hernandez, vittima del pestone di Bakayoko non ravvisato dal direttore di gara. Il terzino francese infatti subito dopo il match ha pubblicato una foto dell'arbitro Pasqua nelle proprie Instagram Stories accompagnate da eloquenti ‘emoticon' di disgusto. La Storia è stata prontamente cancellata dal calciatore rossonero dopo alcuni minuti, ma non è passata inosservata. E dunque ora per il transalpino dopo il danno potrebbe arrivare anche la beffa: Hernandez infatti rischia adesso un serio provvedimento disciplinare, e non è da escludere che possa anche essere addirittura squalificato per un match.