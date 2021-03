Gigio Donnarumma è stato tra i più nervosi nel Milan al fischio finale della partita con il Napoli, persa per 0-1 con polemiche negli ultimi minuti per un rigore reclamato a gran voce dai rossoneri e negato dall'arbitro Pasqua dopo la on field review al VAR. Prima di abbandonare il terreno di gioco, il portiere del Milan ha avuto uno screzio con un componente della panchina del Napoli. L'estremo difensore rossonero è stato portato con la forza negli spogliatoi dai compagni di squadra e anche da capitan Insigne con cui condivide lo spogliatoio della Nazionale azzurra.

Ciò che ha maggiormente colpito nell'atteggiamento di Donnarrumma, è stato soprattutto il nervosismo che ha avuto durante tutta la partita, anche con i suoi stessi compagni di squadra. Il Milan ha subito tanto in diversi frangenti della gara e probabilmente la stanchezza fisica e mentale della trasferta di Manchester si è fatta sentire. A fine partita ovviamente tutto il Milan era irritato per quel penalty non fischiato da Pasqua per l'intervento di Bakayoko su Theo Hernandez che avrebbe potuto permettere ai rossoneri di pareggiarla.

Il precedente con il Napoli per quella parata su Milik

La tensione che si respirava durante tutta la partita e ha probabilmente avuto la meglio sull'approccio alla partita della squadra. Specie per Donnarumma, campano di Castellammare di Stabia e sempre nel mirino dei tifosi del Napoli per quella parata miracolosa a ‘San Siro' su Milik tre anni fa che avrebbe potuto avvicinare la squadra di Sarri a quello scudetto combattuto fino alla fine con la Juventus. Senza dimenticare quel famoso video, pubblicato sui social e poi rimosso, rivolto a suo zio, proprio dopo quella parata sull'attaccante polacco che fece infuriare il popolo partenopeo.

"È rigore, è rigore" hanno urlato i giocatori durante tutta la review con le grida dei giocatori che si sentivano chiaramente attraverso i microfoni posti attorno al rettangolo verde di San Siro. Un dettaglio non trascurabile che fa capire al meglio la tensione che si respirava in quei momenti e che ha caratterizzato anche il finale di partita in cui Donnarumma si è poi scagliato contro un membro dello staff azzurro prima di essere trascinato negli spogliatoi a fatica dai suoi compagni di squadra.