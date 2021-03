Moviola Milan-Napoli: Bakayoko su Theo Hernandez rischia il rigore

Gli episodi da moviola di Milan-Napoli. Finale di partita teso con un brutto fallo di Theo Hernandez su Osimhen (ammonito, ma ha rischiato l’espulsione), il rosso a Rebic e le proteste del Milan per un fallo da rigore di Bakayoko su Theo Hernandez. L’arbitro Pasqua rivede il contatto al VAR ma non cambia idea: contatto troppo leggero per essere punibile.