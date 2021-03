Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa dal suo Milan contro il Napoli per 1-0. Il tecnico dei rossoneri si è detto deluso dalla sconfitta che ha allontanato molto l'Inter in classifica ormai lanciatissima per lo scudetto. L'allenatore del Diavolo era rammaricato per i tanti errori di passaggi nell'arco dei 90′ che hanno permesso al Napoli di approfittarne. Pioli ha parlato anche dell'episodio da rigore nel finale: "Il rigore c’era un po’ di più, piuttosto che non c’era".

L'arbitro Pasqua infatti non ha ritenuto falloso l'intervento di Bakayoko su Theo Hernandez valutando di lieve entità il tocco del centrocampista azzurro. Ma Pioli ha anche dato i meriti al Napoli per questa vittoria: "Abbiamo trovato di fronte una squadra di grande qualità come il Napoli – ha detto – e abbiamo avuto delle situazioni in cui potevamo fare sicuramente di più". Il tecnico rossonero è tornato sugli errori commessi in partita: "Il nostro limite stasera è che abbiamo sbagliato troppi passaggi – sottolinea Pioli – Dovevamo essere un po' più veloci nella costruzione anche perché sono mancati i movimenti giusti".

Pioli e il peso dell'assenza di Ibrahimovic in attacco

Stefano Pioli nel corso dell'intervista ha sottolineato come sia mancato qualcosa in area di rigore. L'assenza di una punta come Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo giocato tantissime partite senza Ibra, Mandzukic e Rebic – ha evidenziato – e la squadra va solamente elogiata per cosa sta facendo. Nell'area avversaria potevamo fare sicuramente molto di più". Il tecnico dei rossoneri ha provato a far capire meglio il concetto relativo all'assenza di Ibrahimovic in campo: "Provate ad immaginare l'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez, o la Juve senza Ronaldo, Morata e Chiesa. Noi abbiamo giocato mezzo campionato senza Zlatan ma siamo lì".

Pioli ha anche parlato delle difficoltà vissute dalla squadra per via dell'ultima trasferta a Manchester che non ha permesso alla squadra di riposare al meglio per poter arrivare nella migliore condizione a questa partita: "L'Inter ha preso molto slancio, sono andati forti dopo l'esclusione in Europa – ha sottolineato – L'Europa League è molto più faticosa della Champions da questo punto di vista perché si torna il venerdì notte". Sui prossimi obiettivi del Milan: "Ora ci prepariamo per il Manchester United, è una partita molto stimolante".