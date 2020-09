Carlo Ancelotti e il suo Everton in Premier League fanno sul serio: sei punti in due partite, punteggio pieno, gol e spettacolo. La formula sembra funzionare anche grazie agli ultimi innesti che il tecnico ha ricevuto dalla proprietà per rendere l'Everton una squadra da vertice. Tra questi, senza dubbio, gran merito va al ‘figliol prodigo‘, James Rodriguez che Ancelotti ritrova sulla propria strada così com'era accaduto già al Real Madrid.

Nel 5-2 rifilato al West Bromwich è proprio il colombiano a essere tra i principali protagonisti del match segnando una rete personale e offrendo un assist. Ma anche giocando come sa e come non gli accadeva da tempo, trascinando la squadra. Micidiale, insieme a Dominic Calvert-Lewin altro elemento che farà parlare di sè in molte altre occasioni in questa Premier 2020/2021.

In avvio di partita Ancelotti però vede nero: a sorridere per primo è il WBA che sblocca il risultato al 10′ con Diangana. Poi si scatena la squadra di Liverpool che apre le marcature al 31′ con Calvert-Lewin e al 45′ ci pensa proprio James Rodriguez che si esalta con un’azione straordinaria conclusa da un missile imprendibile. Al 47′ il WBA pareggia con Pereira su punizione, ma l’equilibrio dura poco perché nella ripresa c'è solo l'Everton: Keane riporta avanti al 54′ sul 3-2 e poi, tra il 62′ e il 66′, Calvert-Lewin chiude definitivamente la sfida con due gol e la tripletta personale.

Per James Rodriguez un momento molto particolare: è tornato a segnare dopo circa un anno di digiuno. L'ultima rete fu messa a segno in Liga, con la maglia del Real Madrid contro il Granada il 5 ottobre 2019. Ma soprattutto è stata la conferma che al colombiano Ancelotti ha già consegnato le chiavi della squadra. Se contro il Tottenham, nella vittoria contro gli Spurs di Mourinho, James si era ‘limitato' a smistare palloni e creare gioco per i compagni, contro il WBA ha fatto già un salto di livello più avanti e l'Everton si appresta a diventare la classica biglia impazzita della Premier, inserendosi nel lotto delle prime della classe.