Esordio in Premier League da dimenticare per il Manchester United. La squadra di Solskjaer è stata battuta tra le mura amiche dell'Old Trafford per 3-1 dal sorprendente Crystal Palace. Inutile il gol del neoacquisto Van de Beek per i Red Devils. La formazione di Roy Hodgson vola a punteggio pieno dunque in vetta alla classifica alla pari con l'Everton di Ancelotti che ha trovato la sua seconda vittoria consecutiva contro il West Bromwich Albion.

Brutta sconfitta per il Manchester United nella prima partita stagionale in Premier League. Pesante 3-1 casalingo incassato dai Red Devils contro il Crystal Palace che dopo il Southampton centra la seconda vittoria in altrettante partite del suo campionato. Ospiti avanti dopo soli 7′ con Towsend, e bravi ad allungare nella ripresa con Zaha su rigore, dopo un altro penalty fallito da Ayew. Il gol dell'ultimo arrivato Van de Beek ha riacceso le speranze della formazione di Solskajer che si è arresa poi nel finale ancora a Zaha. Momentaccio dunque per lo United, che inizia nel peggiore dei modi la sua annata oltremanica.

L'Everton di Ancelotti vince ancora

Se lo United piange, ride e non poco l'Everton. La squadra di Carlo Ancelotti ha regolato con il risultato di 5-2 il West Bromwich Albion nel primo incontro in casa della sua stagione dopo la bella vittoria esterna sul Tottenham di una settimana fa. Protagonista assoluto Dominic Calvert-Lewin, autore di una tripletta, la sua prima in carriera da professionista. Il bomber ha iniziato la sua giornata speciale pareggiando il vantaggio ospite segnato da Diangana. Dopo il vantaggio firmato dal pupillo di Carletto James Rodriguez, il WBA in inferiorità numerica per l'espulsione di Gibbs (brutto colpo a palla lontana al talento colombiano) è riuscito a portarsi sul 2-2. Alla fine però i Toffees hanno dilagato con Michael Kean e con lo scatenato Calvert-Lewin. Nell'altro match di giornata successo per il Leeds di Bielsa sul Fulham