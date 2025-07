Evan Ferguson alla Roma, definiti i termini dell’operazione: chi è il nuovo attaccante di Gasperini

La Roma ha chiuso l'operazione per Evan Ferguson: l'attaccante irlandese arriva dal Brighton con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro. Il club giallorosso coprirà per intero lo stipendio del classe 2004, pari a 1,8 milioni a stagione. Nelle prossime ore il giocatore è atteso nella Capitale per le visite mediche e la firma del contratto. Sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per completare un reparto offensivo che, dopo Dovbyk, si arricchisce di un'altra prima punta fisica e giovane.

Evan Ferguson ha scelto la Roma: la carriera e l'infortunio che ha frenato la sua esplosione

Evan Ferguson ha voluto fortemente la Roma, preferendola ad altre destinazioni. Reduce da una stagione complicata, il classe 2004 ha collezionato 13 presenze e un gol col Brighton, prima di trasferirsi a gennaio al West Ham, dove ha totalizzato 8 apparizioni senza reti. In carriera, con i Seagulls, ha messo insieme 80 presenze, 17 gol e 6 assist. Ma il dato va contestualizzato: solo 37 volte è partito titolare e appena 7 match li ha giocati per tutti i 90 minuti.

Nonostante una crescita precoce e una valutazione di mercato che nel 2023 toccava i 65 milioni, la sua parabola si è interrotta bruscamente lo scorso aprile, quando ha subito la rottura del legamento crociato. Un infortunio pesante per un calciatore alto 1,88 metri, tornato in campo solo cinque mesi dopo ma senza più trovare spazio. Il Brighton, nel frattempo, aveva perso De Zerbi, scommesso su Joao Pedro (poi ceduto al Chelsea per 60 milioni) e lasciato andare Ferguson in prestito.

Il ragazzo prodigio d'Irlanda, da De Zerbi ai paragoni pesanti: chi è Evan Ferguson

Classe 2004 nato a Bettystown, Ferguson è cresciuto nelle giovanili di St. Kevin's Boys e Bohemians, prima di dire no a Chelsea e Liverpool e accettare la chiamata del Brighton nel 2021, a soli 16 anni. A lanciarlo tra i grandi fu Graham Potter, poi la consacrazione sotto la guida di De Zerbi, che lo portò a realizzare una storica tripletta al Newcastle nel settembre 2023.

Quando Evan Ferguson, appena maggiorenne, esplose in Premier League tutti erano pronti a giurare di aver trovato il numero 9 più promettente del mondo. In patria veniva accostato a Marco Van Basten, Christian Vieri, ma anche a leggende locali come Robbie Keane, Rooney e Owen. Persino Sir Alex Ferguson, all'epoca consulente del Manchester United, lo aveva inserito nella lista dei desideri.

Cosa può dare Ferguson alla Roma di Gian Piero Gasperini

Prima punta di ruolo, fisicità imponente e destro naturale, Ferguson rappresenta nello scacchiere di Gasperini l'alter ego ideale di Dovbyk. La sua forza sta nel gioco spalle alla porta e nella capacità di attaccare l'area di rigore. Ha già maturato 22 presenze e 5 gol con la Nazionale maggiore dell'Irlanda, di cui è oggi il riferimento offensivo più talentuoso.

La Roma punta su di lui per rilanciare una carriera frenata dagli infortuni ma ancora con margini di crescita importanti. Ferguson ha un contratto fino al 2029 con il Brighton, ma la valutazione è calata sensibilmente: la metà rispetto al picco. Un calo dovuto all'infortunio ma anche a un contesto tattico sfavorevole negli ultimi mesi.

La Roma di Gasp e la Serie A come chance di rilancio

In un campionato come la Serie A, storicamente più tattico e meno fisico della Premier League, Ferguson può trovare il contesto giusto per rilanciarsi. Fondamentale sarà la cura Gasperini, maestro nel valorizzare i giovani e nel costruire attaccanti completi. Roma può diventare il laboratorio perfetto per il rilancio di un talento che sembrava destinato a dominare la scena europea e che ora cerca un nuovo inizio.